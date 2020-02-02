Polatlı'da Tarım Üniversitesi kurulması için çalışmalar başladı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kurulacak üniversite için hazırlıklar sürerken ilçe kaymakamı ve belediye başkanı bilgilendirme toplantısında buluştu. Toplantıda üniversitede hangi fakültelerin olması, nereye kurulması ve birçok konu konuşuldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Tarım Üniversitesi kurulması için çalışmalar hızlandı. Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer başkanlığındaki heyet geçtiğimiz gün toplantı gerçekleştirdi. Polatlı Tarım Üniversitesi projesinin bilimsel verilere dayalı olarak hazırlanması için oluşturulan komisyona, çalışmalarla ilgili son durum hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme toplantısında, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Uyar Başkanlığındaki komite, kurulması planlanan üniversitede ilk etapta hangi fakültelerin olması gerektiği, üniversitenin kapasitesi, üniversitenin nereye kurulacağı, sosyal ve kültürel aktiviteler için gerekli olan sahaların belirlenmesi gibi konular hakkında bilgiler verdi.

Polatlı'nın kısa süre içerisinde üniversite'ye kavuşacağını belirten Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer, "Polatlı'nın birçok ilden büyük olması, on binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapmış olması bile yeni bir üniversitenin kurulması için yeterli bir nedendir. Polatlı'ya yeni bir üniversite kurulması için oluşturduğumuz komitenin çalışmalarını dikkatle takip ediyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Hacı Bayram Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin hocamızın, üniversite talebimize çok olumlu yaklaşması ve desteklemesi bizim için çok değerlidir. Umuyorum ve ümit ediyorum ki; Polatlı, tarihi, kültürel, sosyal ve coğrafi kimliğine yakışan yeni bir üniversiteye kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

Polatlı'da düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, AK Parti İlçe Başkanı Aysel Demir, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Uyar, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Güven, Öğretmenevi Müdürü Yusuf Uymaz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversite Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazife Aslan, Doç. Dr. Nalan Oya San Keskin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhanettin Sütçü ve İlçe Yazı İşleri Müdür V. Cem Bilge katıldı.