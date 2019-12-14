Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E-90 Eskişehir karayolu üzerinde aşırı hız yapan araç ara yoldan çıkan kamyona çarptı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkartarak ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerinde çok kan kaybeden kimliği belirlenemeyen sürücü hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.