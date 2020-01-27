Polatlılı muhtardan 2 ton nohut yardımı

Ankara'nın Polatlı ilçesi Yağcıoğlu Mahallesi Muhtarı Tuncay Su, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında sosyal medyadan yapılan destek çağrılarına kayıtsız kalmayarak, 2 ton nohut bağışlayacağını belirtti.

Ankara'nın Polatlı ilçesi Yağcıoğlu Mahallesi Muhtarı Tuncay Su, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyadan yapılan çağrıya kayıtsız kalmayarak 2 ton nohutu olduğunu ve hepsini bağışlayacağını kaydederek, belediyeden nohutun deprem bölgesine ulaşımı için destek istedi. Sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne, "@ankarabbld iyi akşamlar. Ankara Polatlı Yağcıoğlu Mahallesi Muhtarıyım. Hali hazır ambarımda 2 ton civarı nohut var. Hiçbir ücret talebim yok. Deprem bölgesine ulaştırırsanız sevinirim" notuyla yardım talebinde bulunan Tuncay Su'ya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa birimleri dönüş yaparak, "Merhaba Tuncay Su, yardım bekleyen vatandaşlarımıza verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 03122582323 numaralı telefonu arayıp AFAD koordinesinde ulaştırılmasını bilgilerinize sunarız" mesajını iletti. Su'nun AFAD ile iletişime geçip 2 ton nohutu Elazığ'a göndermesi bekleniyor.