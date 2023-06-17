Polatlılılar il olmak istiyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin ‘Yeni yüzyılda 100 il' önerisiyle gözlerin çevrildiği Ankara'nın Polatlı ilçesi il olma heyecanı içerisinde. Polatlı'da oturan vatandaş Özlem Açıkyıldız, “İl olursa iş alanı artar” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günkü meclis grup toplantısında ‘Yeni yüzyılda 100 il' önerisi uzun yıllardır il olmayı bekleyen Ankara'nın Polatlı ilçesinde de heyecana neden oldu. Polatlı'da ikamet eden vatandaşların çoğunluğu Polatlı'nın il olmasını istediklerini ifade etti.

“İl olabilmesi için biraz daha kendini geliştirmesi lazım”

Polatlı'nın il olmasını istemediğini belirten Gülten Aydın, “Zaten hayat çok pahalı. İl olursa tamamen her şey çok pahalı olacak. Polatlı'nın il olabilmesi için tamamen kendini geliştirmesi lazım. Alışveriş merkezi açtık, mağazalarda iş olmadı, hepsi kapandı. Orayı bir geliştirsin. İl olabilmesi için biraz daha kendini geliştirmesi lazım” dedi.

“İl olmadığı için çoğu üniversiteler kapandı”

Polatlı'nın il olmasını istediğini ifade eden Aziz Kaliçoğlu, “Gelişmesine daha çok etki eder. Devletten farklı destekler gelir. Sosyal yaşantısı biraz daha değişir. İl olmadığı için çoğu üniversiteler kapandı. İl olursa açılır, destekler olur” diye konuştu.

“İl olursa gençlerimize daha güzel iş alanları verilebilir”

Polatlı'nın il olmasını istediğini belirten Özlem Açıkyıldız, “Polatlı'da iş alanı çok kısıtlı. İl olursa iş alanı artar. İl olursa gençlerimize daha güzel iş alanları verilebilir” dedi.

“Mahkemelerimize Ankara'ya gitmeyiz”

Polatlı'nın il olmasını istediklerini belirten Murat Gürcan, “En azından mahkemelerimize Ankara'ya gitmeyiz. Kaymakamlık, valilik işlerimizi buradan çözeriz. İl olmasını istiyoruz. Polatlı arpa, buğday yönünden çiftçilik yönünden burası bulunmaz bir nimet. Buradan devlet büyüklerime sesleniyorum, Polatlı'nın il olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Polatlı'da 128 bini aşkın vatandaş ikamet ediyor

Türkiye İstatistik Kurumunun 2022 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Polatlı ilçesinin nüfusu 128 bin 378 kişi olurken yıllık nüfus artış hızı ise yüzde 6,7 olarak kaydedildi.