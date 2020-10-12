Polatlı'nın 30 yıllık su çilesini bitirmek için ilk çalışma başladı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Yüzükbaşı mevkisinden Polatlı'ya içme suyu sağlayan ana iletim hattında yaklaşık 30 yıldır ihmal edilen imalat çalışmalarını başlattı. 60 noktada devam eden çalışmalar nedeniyle 15 Ekim'e kadar dört günlük su kesintisi uygulanacağını belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Çalışmaları planlanandan daha kısa sürede tamamlamak için gece gündüz aralıksız çalışacağız” dedi.

İlçenin 30 yıllık su çilesini sonlandıracak Yüzükbaşı mevkisinden Polatlı'ya içme suyu sağlayan ana iletim hattında su boşaltma işlemi nedeniyle 4 günlük su kesintisi için düğmeye basıldı. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, çalışmayı planlanan süreden daha erken bitirmek için gece gündüz aralıksız çalışacaklarını söyledi.

ASKİ ekipleri 7/24 çalışacak

İlçe sakinlerine önceden duyurulan ve 11 Ekim 2020 Pazar gecesi saat 23.00'da başlayan su kesintisinin, 15 Ekim 2020 Perşembe günü saat 23.00'a kadar tamamlanması planlanıyor.

ASKİ ekipleri 7/24 çalışmalarını sürdürürken, 83 kilometrelik Yüzükbaşı hattındaki suyun boşaltılması aşamalı şekilde gerçekleştirildi. İlk kazı Polatlı Yunak Karayolu 60. kilometrede yer alan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Yıldızlı Cumhuriyet Depoları arasında yapıldı.

Polatlı Gerede Suyu'nun gelmesiyle daha da rahatlayacak

Yıllardır su sorunu yaşayan Polatlılara ilk müjdeyi geçtiğimiz aylarda veren Başkan Yavaş, ilçenin su sorununu çözecek Gerede suyunu getirme projesinin ihalesine çıkılmasının ardından Yüzükbaşı mevkisinden Polatlı'ya içme suyu sağlayan ana iletim hattında çalışmaları hızlandırdı.

Yıllardan beri su krizi ile boğuşan Polatlı'yı ayağa kaldıracak planlamaları birer birer hayata geçiren ASKİ, çalışmaları bu ay sonunda başlayacak olan “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi” projesi ile 2-2,5 yıl içinde 107 kilometre mesafeden Polatlı'ya su getirecek.

Polatlı'ya içme ve kullanma suyu sağlayan Yüzükbaşı ana iletim hattında bakım, onarım ve imalat çalışmaları için düğmeye basan ASKİ, ekiplerini ana su iletim hattında oluşan arızalara anında müdahale edebilmek ve hattaki vana sayısını artırmak için bölgeye sevk etti.

60 noktada çalışma

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Yıldızlı Cumhuriyet Depoları arasındaki kısımda suyu tahliye eden ekipler, ilk olarak vana değişimine başlarken bölgede 1 vana ve 2 vantuz değişimi gerçekleştirdi.

ASKİ ekipleri 8'er gruplara ayrılarak 16 ana nokta başta olmak üzere toplam 60 noktada çalışırken, hat boyunca 14 hat vanası, 21 tahliye vanası ve 22 vantuz bitirilmiş olacak. Hatta ayrıca basıncın en yüksek olduğu ve en çok arızanın yaşandığı Özyurt Mahallesi içinde kalan 100 metrelik kısımda bin 200 milimetre çapındaki borular da yenileriyle değiştirilecek.

ASKİ yöneticileri ekiplerle birlikte sahada

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ile ASKİ Genel Müdür Yardımcıları Murat Tütüncübaşı ve Ekrem Akçul, sahada inceleme çalışmaları yaptı.

ASKİ ekiplerinin Kadınhanı Yolu üzerinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren ve Yüzükbaşı'nın çok eski bir hat olduğunu, bu nedenle de sık sık arızalandığını söyleyen Öztürk, “Bu da ne yazık ki uzun süreli su kesintilerine neden oluyordu” dedi.

Çalışmanın bitirilmesiyle eskisi kadar sık arıza yaşanmayacağını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

“11 Ekim gecesi 23.00 itibarıyla tüm Polatlı'ya içme suyu sağlayan Yüzükbaşı hattı üzerinde çalışmalarımız başladı. Suyu kestik bir kaç saat içinde tüm hattı kontrollü bir şekilde boşalttık. Devam eden süreçte tahliye vanalarımızı, hat üzerindeki ana vanalarımızı, güzergahta çalışan yaklaşık 8 ekip marifetiyle değiştirmeye başladık. 1990 yılında projelendirilen, 1991'de yapımına başlanıp yaklaşık 30 yıllık süreçte Polatlı halkımıza hizmet veren bu hattımızda artık birçok noktada korozyon oluştu. Çelik borular artık görevini yapmıyor bu nedenle de çok sık arıza oluşuyor. Şu an bulunduğumuz nokta da geçmişte çok ciddi arızanın yaşandığı, Polatlı halkının geçmişte susuz kalmasına sebep olan bir nokta. Umut ediyorum ki düşünülenden çok daha kısa sürede tamamlayacağız bu hattı ve halkımıza kesintisiz su sağlayacağız.”

Tankerler mahallelere konuşlandırıldı

Çalışmalar süresince zorunlu yapılan su kesintisinden vatandaşların mağdur olmaması için gereken tüm önlemleri alan ASKİ, ilçede tankerlerle su takviyesine başladı.

ASKİ Polatlı Bölge Müdürlüğü'nde bulunan 25 kiralık tankere ek olarak Ankara'nın diğer ilçelerinden getirilen 25 tankerle hastaneler, sağlık merkezleri ve askeri tesislerin depolarına su takviyesi yapıldı. ASKİ ilçede nüfusun yoğun olduğu mahallelerde de bu tankerleri konuşlandırdı.