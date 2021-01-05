Polatlı'yı kesintisiz sağlıklı suya kavuşturacak çalışmalar hızla ilerliyor

Polatlı'yı temiz, sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşturacak olan isale hattı yapım çalışmaları devam ediyor.

“İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi” kapsamında çalışmalar hızlandırıldı. Başkent Ankara'ya sadece bir saat mesafede bulunmasına karşın yıllardır su sıkıntısı yaşayan ve mağdur olan Polatlı halkına rahat bir nefes aldıracak yaklaşık 107 kilometrelik isale hattı çalışması hızla ilerliyor.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara'yı besleyen İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Polatlı arasında yapımına başlanan isale hattında ekiplerin şu ana kadar İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi çıkışı, Etimesgut Elvanköy Caddesi ve Sincan Temelli Malıköy'de bin 616 metre çelik boru döşediğini söyledi. Polatlı ilçesine içme suyu şebeke iletimi sağlayacak projenin ihalesinin tamamlanmasının ardından ilk çalışmalara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlandığını ve planlanan program doğrultusunda devam ettiğini belirten Öztürk, “Bugün itibarıyla 2 bin 200 milimetre çapında bin 616 metre çelik boru döşeme imalatı tamamlandı. Ayrıca Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki yol geçiş çalışmaları da açık kazı olarak yapılıyor. Caddedeki çalışmaları bu gece (5 Ocak) bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

Polatlı'nın mahallelerine musluktan içilebilir su sağlayacak olan projenin 30 ay olan iş süresini Başkan Mansur Yavaş'ın devreye girerek 24 aya çektirdiğini vurgulayan Öztürk, yaklaşık 107 kilometrelik (106 bin 714 metrelik) isale hattının yanı sıra bölgeye 3 bin metreküp kapasiteli 1 su deposu, 500 metreküp kapasiteli 2 su deposu ve 1 terfi istasyonu yapılacağını ifade etti.

ASKİ'nin altyapı yatırımlarında kullanmak için istediği 472 milyon TL'lik kredi talebi, Büyükşehir Belediye Meclisinin temmuz ayı oturumunda kabul edildi. “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi” için 26 Ağustos 2020 tarihinde ASKİ Polatlı Bölge Müdürlüğü'nde tek seferde ihaleye çıkılırken, 8 firma teklif sundu. Yaklaşık maliyeti 633 milyon 839 bin 231 TL olarak açıklanan ihaleyi 549 milyon 320 bin TL'lik en düşük teklifi veren firma kazandı. Şirketler ile ASKİ arasında 18 Eylül 2020 tarihinde imzalanan sözleşmenin ardından inşaat çalışmalarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında başlandı.

İnsan sağlığının önceliği olduğunu vurgulayan Başkan Yavaş, isale hattının tamamlanmasıyla içilebilir suyun sadece 125 bini aşkın nüfusu olan Polatlı halkının değil, Temelli ve civarındaki mahallelerde de dahil 1,5 milyon Ankaralı tarafından kullanılacağını söyledi.