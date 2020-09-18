Polis atlı birliklerinden korona virüs denetimi

Sosyal mesafe ve maske denetimi yapan ekiplere Akyurt İlçe Emniyet Müdürü Özgür Erdoğan da eşlik etti.

İlçede huzur ve güven ortamını tesis etmek, emniyet mensupları ile vatandaşlar arasındaki bağı güçlendirebilmek amacıyla polis atlı birlikleri ile birlikte denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Akyurt İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan, asayiş, trafik ve korona virüs denetimlerine devam edeceklerini söyledi. Alınan tedbirlere ve kurallara uyulması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Toplumun huzuru ve sağlığı için alınan tedbirlere uymak hepimizin görevi. Bizler bu süreçte kimseye para cezası uygulamak istemiyoruz ancak kurallara riayet gösterilmediği durumlarda toplum sağlığını da gözetmek zorundayız. Pandemi ile mücadeleyi kazanabilmemiz için sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna uyulması gerekiyor" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda devriye gezen polis atlı birlikleri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.