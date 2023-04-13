Polis Meslek Eğitim Merkezi 29. dönem yedek adaylarından Canpolat'a ziyaret

Dönem yedek adayları Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette 29. Dönem POMEM Başarılı Yedeklere ek 5 bin kontenjan istiyoruz diyen Kadir Canpolat, “Bizlere de gençlerimize destek vermek düşer. Kontenjan beklenen POMEM gençlerimiz şanlı polis üniforması giymeye hazır atamalarının bir an önce yapılması umut ediyoruz" dedi. Ziyarette başarılı yedek polisler ek kontenjan ile atanmayı bekledikleri için ek 5 bin kontenjanla ilgili Kadir Canpolat'tan destek istediler. 29. Dönem POMEM yedek adaylarının sorunlarının dile getirildiği görüşmede, yedek polis adayları ilgililerin kendilerini duymasına, görmesine ihtiyaçları olduğuna ve unutulmak istemediklerini ifade ettiler. Mümkün olduğu çerçevede kontenjanın arttırılmasını, eğitim görmeyi ve vatan için hizmet etmeyi tüm yürekleriyle isteklerini belirttiler.