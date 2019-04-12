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Polis otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Başkent’te polis otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandı.

Başkent'te polis otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Anadolu Bulvarı'nda lüks bir aracın polis ekip otosuna çarpması sonucu 1 polis memuru yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çarpmanın ardından sürücü ise kaçtı. Olay sonrasında teyakkuza geçen polis ekipleri sürücünün peşine düştü. Araç terk edilmiş halde bulunurken, kaçan sürücü Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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