Polis Teşkilatı İçin Gölbaşı'nda ağaç dikimi gerçekleştirildi

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yılı nedeniyle Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan ve emniyet müdürlüğü katılımıyla ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediyesi organizasyonu ile gerçekleşen etkinliğe; Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, Gölbaşı Belediyesi Başkan Yardımcıları ve polis memurları katıldı. 15O tane meyve ağacının dikildiği günde konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Her zaman sizlerle daha güvende ve daha emniyetteyiz. Vatanına, halkına hizmet eden siz değerli polis teşkilatı üyelerimize olan minnetimizi Mehmet Halis Bozkurt Ağaçlandırma Alanı'na dikmiş olduğumuz 150 adet meyve ağacımızla belirtmek istedik. Kiraz, elma, muşmula, badem ve armut ağaçlarımızı bugün toprakla buluşturduk. Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” dedi.