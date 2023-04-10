Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünde kutlama töreni düzenlendi

yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama törenine katıldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü münasebetiyle Yargıtay'da görevli emniyet teşkilatı mensupları için düzenlenen kutlama törenine katıldı.

Akarca, milletimizin barış, refah ve huzur içinde yaşamasını sağlayan tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi. Yargıtay Başkanlığı Kabul Salonu'nda düzenlenen törene; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Ceza Genel Kurulu Başkanı ve Yargıtay Birinci Başkanvekili Eyüp Yeşil, Hukuk Genel Kurulu Başkanı ve Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak ile Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.