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Polis ve itfaiye evde rahatsızlanan yaşlı adam için alarma geçti

Ankara’da evinde rahatsızlanınca bakıcısına kapıyı açamayan yaşlı adamı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Ankara'da evinde rahatsızlanınca bakıcısına kapıyı açamayan yaşlı adamı kurtarmak için çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin balkondan girdiği evde yerde hareketsiz yatan adam, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 09.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Kocatepe Mahallesi Hatay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.Ö.'nün ismi öğrenilemeyen bakıcısı, A.Ö.'nün ihtiyaçlarını karşılamak için eve gitti. Defalarca kapıyı çalan bakıcı, kapı açılmayınca A.Ö.'yü cep telefonuyla aradı. A.Ö., telefona cevap vererek rahatsızlandığını ve hareket edemediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kapının açılamaması üzerine itfaiye ekipleri, birinci katta bulunan eve merdiven yardımıyla balkondan girdi. Balkondan giren ekipler, A.Ö.'nün yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan A.Ö.'ye ilk müdahaleyi evde yaptı. İlk müdahalesi evde yapılan yaşlı adam, ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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