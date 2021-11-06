Polis ve Jandarmadan eş zamanlı “Alkol Operasyonu” gerçekleştirildi

20 bin 278 personelden oluşan 6 bin 227 ekibin katıldığı operasyonda, 21 bin 922 iş yerinde/depoda arama ve denetleme yapıldı. Bu aramalarda; 402 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 39 şüpheli gözaltına alındı, 448 aranan şahıs yakalandı. 1'i çocuk olmak üzere 6 kayıp şahıs bulundu.

Uygulamada, 19 bin 367 litre kaçak/sahte alkollü içki, 11 bin 657 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 660 şişe içki aroması, 2 bin 731 adet boş alkollü içki şişesi, 204 bin adet etiket, 18 bin 257 adet sahte bandrol, 10 bin 440 paket kaçak sigara, 67 bin 507 adet doldurulmuş ve 110 bin adet boş makaron, 4 bin 441 adet puro, 16 bin 959 adet cinsel içerikli ürün, 9,8 kg esrar, 7 gr eroin, 249 adet ve 181 gr sentetik uyuşturucu, 33 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet uzun namlulu silah ve bunlara ait 738 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 10 adet yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.