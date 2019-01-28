Polis yaralamaktan sabıkalı hırsıza bekçilerden suçüstü

Başkent'te 2014 yılında hırsızlık yapmak için girdiği evden çaldığı silahla üç polis memurunu yaraladıktan sonra vurularak yakalanan B.K, cezaevinden çıktıktan sonra hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesindeki Ufuktepe Mahallesi'nde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, akşam saatlerindeki devriye görevi sırasında şüpheli bir şahsın bir binaya tırmandığını gördü. Şahsın arkasından binaya giren bekçiler B.K'yi ev sahiplerinin içeride bulunmadığı bir dairede suçüstü yakaladı.

Yapılan çalışmada, suçüstü yakalanan B.K'nin 2014 yılında ise Altındağ ilçesindeki Örnek Mahallesi'nde hırsızlık yapmak için girdiği evden çaldığı silah ile olay yerine gelen üç polis memurunu yaraladığı ve vurularak yakalandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının cezaevinden yakın zamanda çıktığı öğrenildi.