Polisin yaptığı üst aramasında çıkan anahtarda yazılı adreste 37 kilogram esrar yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğine Bağlı polis ekipleri, şüphelendikleri 3 kişinin üst aramasında çıkan anahtarın üzerinde yazan adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 37 kilogram esrar ele geçirildi.

Ankara Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği polis ekipleri Altındağ ilçesinde devriye görevi yaptıkları sırada Malazgirt Caddesi üzerinde yürüyen M.A, R.A. ve A.D'nin durumlarından şüphelenerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını ve üst aramasını yaptı. Şüphelilerin yapılan üst araması sırasında R.A'nın elinde bulunan poşet içerisinden 500 gram esrar, A.D'nin üzerinden ise 14 gram esrar çıktı. Ekiplerin durum üzerine yaptığı sorguda şüpheliler, uyuşturucuyu A.D'den almak için geldiklerini itiraf etti.

Anahtarda yazan adresten 37 kg esrar çıktı

Şüphelilerin itirafının ardından A.D'nin üst aramasını yapan polis ekipleri, üzerinde adresi yazılı bir ev anahtarı ele geçirdi. Adresten şüphelenen ekipler harekete geçti. Söz konusu adrese baskın yapan polis ekipleri yaptıkları aramada 36 kilo 500 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Ayrıca gözaltına alınan M.A, R.A. ve A.D'nin geçmişe dönük çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.