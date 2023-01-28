Polisten kaçarken balkondan atlayan zehir taciri, tedavisinin ardından cezaevine gönderildi

Ankara'da polise yakalanacağını anlaması üzerine balkondan atlayarak yaralanan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısı P.A., hastanedeki tedavisinin bitmesinin ardından cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘torbacı' olarak tabir edilen ve uyuşturucu satışı yaparak halkı zehirleyen P.A.'yı yakalamak için harekete geçti. Yenimahalle'de saklandığı evde polislerin geldiği gören P.A., balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. 2'nci kattan atlayan zehir taciri, kalçasında ve bacaklarında oluşan kırıklar nedeniyle sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A., tedavisinin ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevine gönderildi.