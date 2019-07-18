Polonyalı Müslümanlar'dan Diyanet'e teşekkür ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Tomas Miskiyeviç'i kabul etti.

Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Tomas Miskiyeviç, Diyanet İşleri Başkanlığının desteği ile çıkarmış oldukları Lehçe Kur'an-ı Kerim Meali için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Avrupa ülkesinde Müslümanların varlığının önemine değindi.

Başkan Erbaş, din eğitimi ve dini yayınlar noktasında Diyanet İşleri Başkanlığının desteğinin artarak devam edeceğini ifade ederek, “Özellikle Uluslararası İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası İlahiyat Fakültesi'nde Balkan ve Avrupa ülkelerinden pek çok öğrencimiz var. Bu noktada eğer bize öğrenci gönderebilirseniz biz memnuniyetle onları doğru dini bilgi ile donatırız. Onlar tekrar ülkelerine dönerler. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu öğrencilerin tüm masraflarını karşılıyoruz” dedi.

Başkan Erbaş, Polonyalı Müslümanlar için Dinimi Öğreniyorum, Kitabımı Öğreniyorum, Peygamberimi Öğreniyorum, İbadetlerimi Öğreniyorum ve Ahlakımı Öğreniyorum serisinin Lehçe'ye kazandırıldığını söyledi.

Başkanlık olarak Polonyalı Müslümanlar için Lehçe Kur'an-ı Kerim Meali hazırlanması için önemli bir katkı sağladıklarını ifade eden Erbaş, Temel Dini Bilgiler kitabının da Lehçe'ye çevrildiğini ve yakında gönderileceğini kaydetti.

Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Tomas Miskiyeviç ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Erbaş'a, din eğitimi ve dini yayınlar alanında vermiş oldukları destekler için teşekkür etti.

Diyanet'in desteği ile din eğitimlerinin daha da geliştiğini belirten Miskiyeviç, “Özellikle Diyanet'in desteği ile Kur'an-ı Kerim'in Lehçe mealinin hazırlanması Polonyalı Müslümanlar için çok önemli. Polonya'da Müftülük tarafından hazırlanan ilk Kur'an-ı Kerim meali sizin sayenizde oldu” diye konuştu.

Miskiyeviç, Başkan Erbaş'a Diyanet'in desteği ile hazırladıkları Lehçe Kur'an-ı Kerim Mealini hediye etti.

Kabulde, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.