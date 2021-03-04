Portekiz Büyükelçisi Leitao, Türk firmalarını ülkesinde yatırım yapmaya davet etti

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao, Türk firmalarını Portekiz'de yatırım yapmaya çağırarak, "Büyükelçilik olarak sizin tüm sorularınıza cevap veririz. İster yatırım olarak ister ofis açarak, ister Türk ve Portekiz şirketlerini buluşturarak" dedi.

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'i ziyaret etti. Ziyarette Portekiz'in AB dönem başkanlığı sırasında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi hususları ele alındı. Büyükelçi Leitao, Portekiz'in uluslararası alanda başarılı bir yatırım merkezi olarak tanındığını aktararak, son 10 yıldır ticaret dengeleri değişiyor olsa da hala büyüyecek bir kapasiteye sahip olduklarını ifade etti. Türk şirketlerine daha kuvvetli bir şekilde iş birliği yapmayı öneren Leitao, "Türkiye ve Portekiz her biri Avrupa'nın iki kenarındaki ülke. Bu lokasyondan faydalanabiliriz. Üçüncü ülkeler tarafından bu lokasyon bir 'hub' olarak kullanılabilir. Her iki ülkede seçilmiş iş fırsatlarına odaklanmalı. Örneğin Türk müteahhitlerinin dünya pazarında çok iyi olduğunu biliyorum. Bizim de kapı üretimi ve seramik sektöründe çok iyi firmalarımız var. Bu sektörler Portekiz ve Türk şirketlerinin iş birliği yapabileceği konular. Çok benzerliklerimiz ve bağlarımız var. Bu benzerliğe rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi yeterli değil. Bu mükemmel ortamdan daha fazla faydalanmalıyız. Büyükelçilik olarak sizin tüm sorularınıza cevap veririz. İster yatırım olarak ister ofis açarak, ister Türk ve Portekiz şirketlerini buluşturarak" dedi.

Portekiz'in yatırımcılar için güvenli bir ülke olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Leitao, "Portekiz Avrupa Birliği ülkeleri, Afrika, Latin Amerika ülkelerine bir giriş kapısı da sağlıyor. Portekiz limanlarıyla Avrupa Birliği'ne batı giriş kapısı olarak Türk firmaları için yatırım ve üretim yapmaya uygun bir pazar. Ayrıca iki ülke iş insanlarının Afrika pazarlarında ortak girişimlerde bulunma fırsatına sahip. Bu fırsatların Ankaralı firmaların Portekiz'e yatırım yapmaları konusunda ikna edici olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

AB dönem başkanlığını Almanya'dan devralan Portekiz'in yeşil ekonomiye geçiş ve dijital ekonomiye dönüşüm için elverişli bir ekonomik ortamın oluşturulmasını hedeflediğini belirten Büyükelçi Leitao, "Güçlü bir sanayiye sahip olan Türkiye ile Portekiz firmaları arasında işbirliği kurulması, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde aracı olacaktır" ifadelerini kullandı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de Türkiye ile Portekiz arasındaki köklü dostluk ilişkilerinin çok eskilere dayandığını söyledi. Portekiz'in AB dönem başkanlığı döneminde sanayide dijitalleşme ve yeşil ekonomi konularında AB'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini dile getiren Özdebir, "Pandemi dönemi bize gösterdi ki sadece hizmet sektörleriyle var olmak çok riskli. Muhakkak teknoloji üreten, sanayi üretimi olan bir ülke olmak gerekiyor. Biz de Ankara Sanayi Odası olarak sanayide dijitalleşmeye yönelik eğitimler veriyoruz. Türkiye'nin ilk model fabrikasını kurduk. Bu konu Portekiz ve AB'nin de ilgi duyduğu bir konu. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı ile ilgili önümüzdeki süreç içerisinde sanayicilerimizi bilgilendirmek için proje hazırlıyoruz. Bu konuda Avrupa Birliği kriterlerini sanayicimize uyumlaştırmak istiyoruz. Hem sanayide dijitalleşme hem de yeşil ekonomi konularında AB'nin tecrübelerinden istifade etmek ve bu alanda iş birliği yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

İki ülke arasındaki 2 milyar dolar olan ticaret hacminin salgın nedeniyle bir miktar gerilediğini dile getiren Özdebir, "Bu düşüşün 2021'de tekrar eski seviyesine kolayca geleceğine, hatta üzerine çıkacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar en kısa sürede bu potansiyeli hayata geçirmeye imkan tanıyacak. Hem Türk şirketlerin Portekiz'de, hem de Portekizli şirketlerin Türkiye'de yeni yatırım yapmaları için kuvvetli bir siyasi irade mevcut. Bizde ticari ilişkileri geliştirmek için ASO olarak sizinle birlikte çalışmaya hazırız" şeklinde konuştu.