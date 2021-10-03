“Posta Caddesi” ortak akılla yenilenecek

Tarihi Ulus Kent Meydanı'nı civar cadde ve sokaklarla birlikte yenilemek üzere harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet tarihinin ilk iş merkezlerinden olan Posta Caddesi için yapılacak çalışmaları Ankara Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde, ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ile ATO'nun Posta Caddesi'nde bulunan üyelerinin katıldığı bir toplantıda istişare etti.

“Her bir yanı tarihle donanmış kıymetli bir yer”

ATO'nun Duatepe Hizmet Binası'nda yapılan toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, projenin önemine dikkat çekerek, “Sokak sağlıklaştırma projeleri Ankara için çok kıymetli. Ticareti ve turizmi canlandıracak kıymetli bir çalışma” dedi. Ulus'un Cumhuriyet öncesi zamanlarda bile ticaretin merkezi sayıldığını ve bu yüzden de Posta Caddesi'nin Ankara'nın en önemli caddelerinden biri olduğunu dile getiren Baran, “Posta Caddesi, Ulus'un merkezi bölgesinde ve birçok caddenin de ortasında bulunan bir yer. Sobacılar Çarşısı'na, Modern Çarşı'ya veya Ankara Balık ve Sebze-Meyve Hali'ne gitmek için önce Posta Caddesi'ni arşınlamanız gerekiyor. Pek çok esnafın ekmek teknesini barındıran Posta Caddesi'nde her bir yanı tarihle donanmış kıymetli bir yer” dedi.

Caddenin yenilenmesinin Ulus'taki işletmeler için olumlu sonuçlar doğuracağını kaydeden Baran, “Tarihi kent meydanları turizm için cazibeli alanlar. İyileştirme çalışmaları ile birlikte burada da yerli ve yabancı turist sayısında artış olacaktır. Posta Caddesi'nin yenilenme çalışmasının ardından artan farkındalığı ile birlikte hem esnaf rahat bir nefes alacak hem de ekonomik açıdan fayda sağlayacak” diye konuştu.

Posta Caddesi ticaretin kalbi olmaya devam edecek

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da, Posta Caddesi için yapılan çalışmada kentin her kesimine kulak veren bir ortak akıl iradesi ortaya koyma gayretinde olunduğunu söyledi. “7'den fazla medeniyete ev sahipliği yapmış, adeta bir açık hava müzesi görselinde olan Ankara'yı yalnızca tarihin değil ticaretin kalbi olarak anmaya devam etmek için hep beraber karar almalı ve arkasında durup uygulamaya koymalıyız” diyen Yılmaz, yenileme çalışmasının kentin hikayesine yeni bir iz oluşturarak, şehirde kent aidiyetini güçlendireceğini ifade etti.

Yenileme ortak çözümle

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş de toplantıda yaptığı konuşmada, Posta Caddesi sağlamlaştırma ve cephe yenileme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. 1300'e yakın yapının bulunduğu, 185 hektarlık Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanının çalışmalarını titizlikle sürdüreceklerini belirten Ödemiş, bugüne kadar yürütülen çalışmaları aktardı. Katılımcıların görüş ve önerilerini dinleyerek değerlendirmeye alacaklarına dikkat çeken Ödemiş, çalışmalarını ortak bir çözüm üzerinde yürüteceklerini söyledi.

ATO Duatepe Salonunda gerçekleşen toplantıya, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve çok sayıda ATO Meclis ve Komite Üyesi ile AKK Üyesi katıldı.