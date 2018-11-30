Pota altına takviye

Yeşil-Beyazlılar 1991 doğumlu, 2.06 m boyundaki Reginald Becton Buckner'ı kadrosuna kattı. Amerikalı oyuncu daha önce Maccabi Haifa ve Hapoel Eilat ile Avrupa deneyimi yaşadı. Son olarak da Porto Riko'nun Cariduros de Fajardo takımında oynadı.Porto Riko Ligi'nde 24.0 dakika, 12.3 sayı, 8.0 ribaund ortalamaları tutturan Buckner, bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı için ter dökecek.

Dinamik ve güçlü

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Demir, Buckner için yaptığı açıklamada, “Genç ve yetenekli bir sporcuyu kadromuza kattık. Buckner yaşı itibari ile dinamik ve güçlü yapıya sahip. Daha önceki oynadığı takımlardaki başarılı performansını bu yılda Mamak için göstereceğine inancım tam” dedi.