İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pota altına takviye

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı pota altına takviye yaptı.


Yeşil-Beyazlılar 1991 doğumlu, 2.06 m boyundaki Reginald Becton Buckner'ı kadrosuna kattı. Amerikalı oyuncu daha önce Maccabi Haifa ve Hapoel Eilat ile Avrupa deneyimi yaşadı. Son olarak da Porto Riko'nun Cariduros de Fajardo takımında oynadı.Porto Riko Ligi'nde 24.0 dakika, 12.3 sayı, 8.0 ribaund ortalamaları tutturan Buckner, bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı için ter dökecek.



Dinamik ve güçlü


Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Demir, Buckner için yaptığı açıklamada, “Genç ve yetenekli bir sporcuyu kadromuza kattık. Buckner yaşı itibari ile dinamik ve güçlü yapıya sahip. Daha önceki oynadığı takımlardaki başarılı performansını bu yılda Mamak için göstereceğine inancım tam” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.