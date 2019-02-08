Preveze sınıfı denizaltılar modernize edilecek

Savunma Sanayii Başkanlığında gerçekleştirilen imza törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve projede görev alacak şirketlerin temsilcileri katıldı. Proje kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan dört adet Preveze sınıfı denizaltının mevcut sistemleri yenilenecek ve denizaltılar deniz harekatı kapsamında yeni kabiliyetler kazanacak. Modernize edilecek dört denizaltı sırasıyla 2023, 2024, 2026 ve 2027 yıllarında hizmete girecek.