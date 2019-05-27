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Prof. Dr. Afad Qurbanov, doğumunun 90. yılında anıldı

Diyalektoloji çalışmalarının yönünü belirlemiş büyük Türkolog, merhum Prof.

Dr. Afad Qurbanov'un doğumunun 90. yılı münasebetiyle Azerbaycan Millî İlimler Akademisi tarafından Bakü'de bir konferans düzenlendi.


24 Mayıs'ta düzenlenen konferansa Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin de katıldı. Prof. Dr. Gülsevin toplantıda Prof. Dr. Qurbanov ve ortak Türk dili üzerine yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaları değerlendirerek Türk Dil Kurumunun bu çalışmalara yönelik katkıları hakkında bilgi verdi.


Toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Yardımcısı İdris İsayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Başkanı Akif Alizade, Rusya İlimler Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Taliya Xabriyeva ve çeşitli bilim adamları ile Türk Dil Kurumunun eski başkanlarından Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın da katıldı.


Konferans sonunda, Prof. Dr. Gülsevin, Türk Dil Kurumu yayınlarından “Dîvânu Lügât'it-Türk”, “Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü”, “Kutadgu Bilig” ve “Türkçe Sözlük”ü Millî İlimler Akademisine hediye etti.

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