Prof. Dr. Alemdaroğlu: “Havacılık sektörü Covid-19 salgını nedeniyle en fazla etkilenen sektör olmuştur”

Dr. Hüseyin Nafiz Alemdaroğlu, “Havacılık sektörü Covid-19 salgını nedeniyle en fazla etkilenen sektör olmuştur ve olmaya da devam etmektedir” dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki sivil havacılık alanına yansımalarını değerlendiren ‘Von Karman Madalyası' sahibi Dr. Hüseyin Nafiz Alemdaroğlu, İHA muhabirinin sorularını cevapladı. Dünya genelinde yaşanan salgının havacılık sektörü üzerindeki etkilerini değerlendiren Alemdaroğlu, “Havacılık sektörü Covid-19 salgını nedeniyle en fazla etkilenen sektör olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Salgın nedeni ile ülkelerin tüm dış hat uçuşlarının iptalleri nedeniyle uçakların hepsi yerde yatmaktadır. Havaalanlarında gördüğümüz bu manzaralar gerçekten çok üzücüdür. Havacılık ve havayolu taşımacılığı benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıyadır. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'nun (ICAO) vermiş olduğu son istatistik değerlere göre Covid-19 etkisi ile 2020 yılının ilk yarısında uluslararası yolcu trafiğinin planlanan uçuşlara kıyasla ve salgının ne zaman sonlanacağına bağlı olarak toplam koltuk sayıları bakımından yüzde 47 ile yüzde 58 oranında azalması beklenmektedir. Bu rakamlardan ilki salgının Mayıs ayı sonunda, ikincisi ise Haziran ayı sonunda bitmesi durumunu göstermektedir” diye konuştu.

Sürecin sonbahar mevsimine kadar sarkması durumunda öngörülerini aktaran Alemdaroğlu, “Toplam yolcu sayısındaki azalma ise 503 ile 607 milyon olacaktır. Havayolu şirketlerinin bu durumdan kaynaklanan kayıpları ise 112 ile 135 milyar ABD doları olacaktır. En büyük gelir kayıplarının ise Avrupa ve Asya/Pasifik ülkelerinde, ardından Kuzey Amerika ve Orta Doğu'da olacağı beklenmektedir. Bu durumun Eylül ayına kadar sarkması durumunda ise havayolu şirketlerinin aylık işletim kayıplarının 35-40 milyar ABD doları olabileceği tahmin edilmektedir. Bu durum ise önümüzdeki yaz mevsimindeki seyahat sayılarına çok büyük bir darbe indirecektir” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) “2020 yılında havacılık sektörünün 113 milyar dolara kadar zarar edebilir” açıklamasının hatırlatılması üzerine Alemdaroğlu, “ICAO'nun hazırlamış olduğu rapora göre Covid-19 pandemisi nedeni ile global ekonomideki daralma eksi 3 civarında olacaktır. Havacılık sektöründeki bu daralma en fazla Avrupa ve Asya ülkelerini etkileyecektir. Avrupa'daki daralma -7.7, Almanya'da -7.0, Fransa'da -7.2, İtalya'da -9, İspanya'da -9.0, Amerika Birleşik Devletleri'nde -5.9, Japonya'da -5.2, İngiltere'de -6.5, Kanada'da - 6.2 olacaktır. Verdiğim rakamlar ICAO verileridir. Salgın süresi uzadıkça havayolu şirketlerinin zararları da katlanarak artacaktır. Bu da doğal olarak havayolu şirketlerinin küçülmelerine ve çalışanların işlerini kaybetmelerine neden olabilecektir” dedi.

Dünya genelinde havacılık sektörünün yüzde 5 daralması halinde yaşanacak işçi krizinin altını çizen Alemdaroğlu, verilere göre Türkiye'nin de durumunu değerlendirdi. Alemdaroğlu, “Türkiye'deki yolcu sayısındaki azalma ise Nisan ayında 8 milyon 719 bin 66 yolcu ve yüzde 93 bir azalmaya tekabül etmektedir. Bu da ülkemizdeki havacılık sektörünün çok büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Türkiye'deki havacılık sektöründeki son yıllarda yaşanan sevindirici büyüme bu son durum nedeni ile önemli ölçüde etkilenecektir. Bu durumdan en az hasarla kurtulabilmek için devlet desteğinin gerekli olacağı kesindir. Milli havayolumuz olan Türk Hava Yolları'na devlet desteği sağlanması ve akıllı bir kriz yönetimi ile bu zor durumdan çok kısa bir süre içinde toparlanacağı kesindir” diye konuştu.

Devletlerin havacılık sektörüne vermesi gereken destek hakkında da açıklamalarda bulunan Alemdaroğlu, Türk Hava Yolları'nın kriz sonrasında olumlu yönde bir ivme yakalayacağını düşündüğünü aktardı. Alemdaroğlu, “Türkiye bu durumdan çok çabuk kurtulacaktır. Zira Türkiye'de çok dinamik bir havayolu taşımacılığı var. Kriz öncesinde Türkiye'deki havayolu taşımacılığının yıllık büyüme oranı yüzde 15 civarındaydı. O nedenle söz konusu pandemi tehlikesinin ortadan kalkması ile Türkiye'nin çok çabuk bir toparlama göstereceğini ve önümüzdeki yaz aylarında çok hareketli bir ortamın içine girileceğini ve havacılık sektörünün de en kısa zamanda toparlayacağını düşünmekteyim. Zira Türkiye deki bu durum havacılık sektörünün durgunluğu nedeni ile değil, pandemi nedeni ile yaşanmıştır. Pandemi tehlikesinin ortadan kalkması ile Türkiye deki havacılık sektörünün de çok hızlı bir toparlanmaya gireceğine inanmaktayım” açıklamasında bulundu.