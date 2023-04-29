Prof. Dr. Ali Aydın Yavuz: “Spor yapan meme kanserli hastalarda ışın tedavisinin yan etkileri azalıyor”

Dr. Ali Aydın Yavuz, “Yapılan araştırmalarda spor ve egzersiz yapan hastaların diğerlerine kıyasla, kansere bağlı yorgunluktan daha hızlı kurtulduğunu ve ışın tedavisi sırasında ve sonrasında sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde önemli bir artış belirlenmiştir” dedi.

Dr. Ali Aydın Yavuz, kadınlarda en sık görülen hastalık şekli olan meme kanserine ilişkin yaptığı açıklamada, spor ve egzersizin meme kanserli hastalara uygulanan ışın tedavisini daha tolere edilir hale getirebileceğini belirtti.

Edith Cowan Üniversitesi (ECU) Egzersiz Tıbbi Araştırma Enstitüsünce egzersiz ile ışın tedavisi arasındaki ilişkiye dair yapılan araştırmaya dikkati çeken Yavuz, şunları aktardı:

“Araştırmada 89 meme kanserli kadından 43'ü, evde yapılan haftalık bir iki fiziksel dayanıklılık çalışması ve 30-40 dakikalık aerobik egzersizden oluşan 12 haftalık spor ve egzersiz programına alındı. Diğer 46 hastaya ise egzersiz yaptırılmadı. Araştırmacılar, egzersiz yapan hastaların radyoterapi sırasında ve sonrasında, kontrol grubuna kıyasla kansere bağlı yorgunluktan daha hızlı kurtulduğunu ve ışın tedavisi sırasında ve sonrasında sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde önemli bir artış olduğunu saptadılar. Bu araştırmada, egzersize bağlı herhangi bir olumsuz etki de bildirilmedi.”

“Işın tedavisinde spor öneriyoruz”

Prof. Dr. Yavuz, bu çalışmanın ışın tedavisi sırasında ve sonrasında evde yapılan spor ve aerobik egzersizin ışına veya kansere bağlı yorgunluktan kurtulmayı hızlandırmada ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini artırmada güvenli, uygulanabilir, etkili olduğunun gösterildiğini söyleyerek, “Günümüzde kanser hastalarına yönelik uluslararası modern rehberler, haftada beş gün, günde 30 dakika, orta yoğunlukta aerobik egzersiz yapılmasını veya haftada üç gün, günde 20 dakika daha şiddetli aerobik egzersiz yapılmasını önermektedir. Ayrıca, haftada iki-üç gün, egzersiz başına 8-12 tekrarlı 8-10 kuvvet antrenmanı, örneğin Pilates, Fitness ve benzeri egzersizler de çok yararlıdır. Bu sayede, radyoterapi sırasında ışın tedavisine ve kanserin kendisine bağlı yorgunluğun azaltılması ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin artırılması gibi yararlı etkilerin yanı sıra, evde yapılabilecek bu tür egzersiz protokolleri ile ışın tedavisi alan meme kanserli hastaların fiziksel aktivitelerinde, genel sağlık parametrelerinde egzersiz seansının bitiminden sonra da devam eden olumlu gelişmeler ortaya çıkabilmektedir. Bu spor ve egzersizlerin hem ışın tedavisi sırasında hem de ışın bittikten sonra en az 1 yıl süreyle düzenli bir şekilde yapılmasını meme kanserli hastalarımıza önermekteyiz” ifadelerini kullandı.