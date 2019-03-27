Prof. Dr. Ali Erbaş öğrencilerle buluştu

Dr. Ali Erbaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gölbaşı Yurt Müdürlüğü'nde akşam yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere teknoloji ve madde bağımlılığından uzak durmalarını tavsiye eden Erbaş, ''Bağımlılık çağın en büyük vebalarından birisidir'' dedi.

Dr. Ali Erbaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gölbaşı Yurt Müdürlüğü'nde akşam yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle akşam yemeği yiyen Yemek sonrasında yaptığı konuşmada öğrencilerle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Erbaş, İslam'ın denge dini olduğunu kaydederek, ''Bizim ecdadımız dünyanın dengesini bozmak isteyen insanlara engel olmak için asırlar boyu gayret etmiştir. Nerede bir fakir fukara var oraya gitmiş, onlara el uzatmıştır. Biz de şimdiden dünyanın dengesinin bozulmasına engel olmak ve dengesi bozulmuş dünyayı yeniden dengeye koymak için ruhumuzu, yüreğimizi hazırlamak zorundayız'' ifadelerini kullandı.

''Her şeyden önce ahlaklı bir nesle ihtiyacımız var''

Erbaş, İslam medeniyetinin ilim geleneğinde branşlar arasında kalın duvarlar olmadığını dile getirerek, çalışkan ve gayretli bir nesile ihtiyaç olduğunu açıkladı. Erbaş, ''İbn-i Sina'ya bakıyorsunuz tıp alanında da, matematikte de zirve, İslami ilimlerde de zirve. Biruni'ye, Akşemsettin'e bakıyorsunuz öyle. Onun için biz kendimizi çok iyi yetiştirelim. Sosyal bilimler alanında eğitim alan arkadaşlarımız, fen bilimleri alanında okumalar yapsınlar. Bu, kendimizi en güzel bir şekilde yetiştirmemize katkı sağlayacak bir metottur. Bizim çalışkan, gayretli ama her şeyden önce ahlaklı bir nesle ihtiyacımız var. Sizin gözlerinizde bunu görmemek mümkün değil'' şeklinde konuştu.

''Bağımlılık çağın en büyük vebalarından birisidir''

Teknoloji ve madde bağımlılığının zararlarına ve bu bağımlılıklardan uzak durulması gerektiğine vurgu yapan Erbaş, ''Bağımlılık çağın en büyük vebalarından birisidir. Kötü şeye bağımlılığın hepsi şerdir. İşte sigaradır, başka şeylerdir onlardan uzak duralım'' dedi.

Konuşmasının ardından öğrencilere akşam namazını kıldıran Erbaş, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda Erbaş'a Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ve KYK yetkilileri eşlik etti.