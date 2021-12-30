Prof. Dr. Atalay: “Pankreas kanseri, karın ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkabilir”

Dr. Fuat Atalay, pankreas kanserinin karın ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı, idrar renginde koyulaşma ve yağlı dışkılama gibi belirtilerle ortaya çıktığını bildirdi.

Her kanserde olduğu gibi pankreas kanserinde de erken tanı ve tedavinin oldukça önem taşıdığını ifade eden Güven Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Fuat Atalay, pankreas kanseri hakkında şu bilgileri verdi: “Kanser ölümleri içerisinde dördüncü sırada gelen pankreas kanseri; sindirim sistemi kanserleri içerisinde kolon kanserinden sonra ikinci sırada yer alır. Kötü bir seyir izler.”

Pankreas kanserinin belirtileri

Karın ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı, sarılık, idrar renginde koyulaşma, sırt ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve yağlı dışkılamanın pankreas kanserinin belirtilerinden olduğunu bildiren Prof. Dr. Fuat Atalay, bu şikâyetlerle gelen bir hastada yapılan muayenede, gözlerde ve ciltte sarılık, karaciğerde büyüme, karnın sağ üst bölgesinde ele kitle gelmesi ve safra kesesinin şişmesi gibi belirtilerin tespit edilebildiği bilgisini verdi.

Prof Dr. Atalay, “Mesleki olarak petrol ürünlerine ve kimyasal maddelere maruz kalan insanlarda pankreas kanserinin görülme riski yüksektir. Ayrıca kişide, uzun süren kronik pankreas iltihabının varlığı ve bu durumun tedavi edilmemesi de hastalığa yakalanma riskini artırır" dedi.

Pankreas kanserinde tedavi

Hastalığın tedavi yöntemlerine değinen Prof. Dr. Atalay, “Pankreas kanseri tedavisinde amaç tümörün tamamen çıkarılarak hastalığın bir daha tekrarlamamasını sağlamaktır. Pankreas kanserinde hastalığı tamamen ortadan kaldıran tek seçenek cerrahidir. En iyi şartlarda bu seçenek yüzde 29'lara kadar çıkabilmektedir. Pankreas kanserlerinde cerrahi olarak tümörün çıkarılamadığı olgularda, semptomları ortadan kaldırıcı cerrahi girişimler yapılabilmektedir. Pankreas kanserli olgularda dışarıdan kanser ilacı vermek, kan yoluyla bu ilaçların tüm vücudu dolaşarak lokal olarak yerleşmiş olan kanser dokusu haricinde, vücuda yayılmış tüm kanser hücrelerinin ortadan kaldırılmasına olanak sağlar. Bu işlem, ameliyat öncesi ve sonrası yapılabilmektedir. Medikal Onkoloji Bölümlerinde ilgili uzmanlarca uygulanmaktadır. Radyoterapi pankreas kanserlerinde ameliyat öncesi ve/veya sonrası dönemde yalnız ve/veya kemoterapi ile uygulanmaktadır. Hatta radyoterapi uygun ameliyathane koşullarında ameliyat sırasında da uygulanabilmektedir" ifadelerini kullandı.