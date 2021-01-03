Prof. Dr. Aydal: "Acilen Su Bakanlığı kurulup yetkiler tek elde toplanmalı”

Dr. Doğan Aydal, mevsim normallerinin altında seyreden yağış miktarları sebebiyle kurak bir dönem yaşandığını, acilen Su Bakanlığı kurulması ve yetkilerin tek elde toplanması gerektiğini söyledi.

Dr. Doğan Aydal, mevsim normallerinin altında seyreden yağış miktarları sebebiyle kurak bir dönem geçiren Türkiye'nin su kullanımına dikkat çekmek amacıyla yazılı açıklamada bulundu. Aydal, Türkiye'deki kuraklık ve su sorununun sebebini, bütün sorumlulukları ve yetki alanlarını belirleyen “Su Kanunu”nun olmaması olduğunu belirtti.

“Acilen Su Bakanlığı kurulup yetkiler tek elde toplanmalı”

Türkiye'de öncelikli olarak ‘Su Bakanlığı' kurulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydal, ”İnanılır gibi değil ama koca Türkiye'de bir ‘Su Kanunu'muz yok. Sularımızın bazı meseleleri ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, diğer bazı meseleleri ile de Çevre ve Orman Bakanlığı ilgilenir. İller Bankası da mutlak ilgilenecek bir şeyler bulur. Bazı sorumluluklar da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın payına düşer. Başka diğer konuları ile de Büyükşehir Belediyeleri ilgilenir. Daha başka problemleri ile de, şehir, ilçe, belde belediyeleri de ilgilenecek bir şeyler bulur. Pekiyi, bu kadar çok ilgili kurumun yetkili olduğu bir ülkede problemler kolayca çözülebilir mi? Herhangi bir iş ile ilgili tek bir kurumun bağımsız olarak iş yapabilmesi mümkün müdür? Çünkü birçok alanda sorumluluk örtüşmesi, hatta zaman zaman da yetki boşluğu yaşanmaktadır. Böyle bir ortamda çatışmanın çıkmaması, işlerin uzamaması mümkün müdür? Bu kadar karışanın olduğu yerde hizmetler hızlı yürür mü?”

“61 ilimizde su kullanımı alarm veriyor”

TÜİK verilerinde 61 ilde, kişi başı ortalama su kullanımının çok düştüğünü hatırlatan Aydal şunları kaydetti:

“Kontrolsüzce kullanılan anormal sayıdaki dalgıç pompalar sebebiyle ülkemizdeki yeraltı su seviyesinin de 53 ilimizde çok düştüğü belirlenmiştir. Göllerin önemli ölçüde alan kaybettiği, kuruduğu, sazlıkların kuruduğu, Fırat, Dicle, Aras gibi ‘Sınır aşan sular'dan, teamüllerden fazla miktarda suların dış ülkelere kontrolsüzce aktığı bilinmektedir. Kurulacak Su Bakanlığının öncelikli görevlerinden ilk ikisi, detaylarını Yeniden Refah Partimizin “Milli Kaynak Paketleri 1” kitabında açıklanan “Birleşik Barajlar Projesi” ve “Damla Sulama Sistemleri” projelerinin acilen bütün ülke sathında hayata geçirilmesi olmalıdır.”