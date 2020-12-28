Prof. Dr. Aydal: ”Üniversite mezunlarında suç işleme oranı artıyor"

Dr. Doğan Aydal, üniversite ve lise mezunlarının suç işleme oranının arttığını söyledi.

Dr. Doğan Aydal yaptığı yazılı açıklamada, ”TÜİK verilerine göre üniversite ve lise mezunu olup suç işleyen kişilerin oranının toplamının bütün suçlular içinde yüzde 30 seviyesine ulaşması vahim bir durumdur” dedi.

Prof. Dr. Aydal, TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre üniversite mezunu suçlu sayısı en çok artan illerin sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Manisa, Konya, Ankara, Adana, Bursa, Kayseri ve Muğla olduğunu belirterek, nüfusa oran göz önüne alındığında sıranın değiştiğini kaydetti.