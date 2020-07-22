Prof. Dr. Aydın Ece: "Covid korkusuyla çocuklarınızın rutin aşılarını ihmal etmeyin"

Dr. Aydın Ece, aşıların ihmaliyle boğmaca, kızamık ve hepatit gibi hastalıklarda artış olabileceği uyarısında bulundu.

Dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle birçok kişi zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmediği, ebeveynlerin bu süreçte rutin çocuk aşılarını ihmal ettiğine yönelik bilgilerin geldiğine dikkat çeken Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aydın Ece, ebeveynleri uyardı. Özellikle aşı çağındaki 0-5 yaş grubundaki çocukların ailelerinin korona virüs bulaşabileceği endişesiyle aşıları ertelememesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ece, "Aileler, çocuklarını pandemiden koruyayım derken başka tehlikeli hastalıklara karşı savunmasız bırakmamalıdır. Rutin aşıların ertelenmesi demek çocukların enfeksiyonlara karşı korunmasız hale gelmesi anlamına geliyor. Ülkemizde 13 bulaşıcı hastalığa karşı gerekli aşılar Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz yapılıyor. Bu salgın herkese aşılamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Aileler çocuklarının aşı takvimlerini iyi takip etmeli. İhmal edilen bazı aşılar nedeniyle başta menenjit, hepatit, tetanoz, kızamık, verem gibi hastalıklar çocuklarda korona virüsten daha ölümcül ve kalıcı hasar bırakabilecek riskler içermektedir” dedi.

Sonbaharda grip dönemine dikkat

Sonbaharda ayrıca influenza (grip) döneminin başlayacağının altını çizen Prof. Dr. Aydın Ece, "Grip hastalığı da Covid-19 gibi ateş, baş ağrısı, öksürük, kas ağrıları vb. benzer şikâyetlere neden olmaktadır. Benzer belirti ve bulgular gösteren iki hastalığın toplumda aynı anda salgın yapması hem hastalar için sorun oluşturacak hem de sağlık çalışanları için tanı zorluklarına yol açacaktır. Özellikle çocuklarda tablo daha da karışık olabilir. Ancak grip aşısının mevcut olması özellikle çocuklar için bir şans kabul edilebilir. Doz ve aşı şemasına dikkat ederek 6 aydan büyük çocuklara önümüzdeki sonbaharda grip aşısı uygulanması sağlık sisteminin Covid-19 ile savaşımında ilave katkı sağlayacaktır. Çünkü benzer belirtilere sahip olan bu iki hastalıktan etkilenen çocuklar aynı dönemde hastaneye başvurması durumunda çocuklarda Covid-19 bulaş riskini artıracaktır. Özellikle yüksek ateşle belirti veren her iki hastalık için çoğu zaman acil servislere başvurulmaktadır. Kalabalık acil servisler düşünüldüğünde Covid-19 bulaş riskinin yükselebileceği göz önüne alınmalıdır. Gerek grip, gerekse de Covid-19 için uygulanan testlerin duyarlılığı yüzde 60-70'i aşmadığı ve klinik bulgular da benzer olduğu için grip aşısını imkânı olan herkesin 6 ay üstü çocuklara uygulaması yararlı olacaktır." şeklinde konuştu.