Prof. Dr. Biri: “Thulium Fiber Lazer Prostatektomi (TUFLEP) tedavisi ile hastalığın tekrarlama ihtimali yok denecek kadar azdır”

Dr. Hasan Biri, “Thulium lazer ameliyat tekniklerinde eğer optimal kurallara uygun bir ameliyat yaptıysanız bu ameliyat tekniğiyle hastalığın tekrarlama ihtimali de yok denecek kadar azdır” dedi.

Uzmanlar, özellikle 40 yaş üzerindeki erkeklerin yaklaşık yüzde 70 oranında prostatla ilgili belli semptomlar gösterdiğine dikkati çekiyor. Normal erişkin bir erkekte 20-30 gram civarında olan bu prostat organının yaşla birlikte büyümeye başladığını belirten uzmanlar, iyi huylu prostat büyümesinin yaşlanan erkeklerde en çok karşılaşılan sağlık sorunu olduğunu vurguluyor. Prostat büyümelerinin iyi veya kötü huylu olabileceğini belirten Dr. Hasan Biri, iyi huylu prostat büyümelerinin belirtilerini, nasıl tanı koyulduğunu ve son dönemde gelişen teknolojiyle birlikte Ankara'da sadece Koru Hastanesi'nde uygulanan Thulium Fiber Lazer tedavisini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

“Prostat hastalığının tanısı son derece kolay bir hastalıktır''

Prostat hastalığının birçok belirtisi olduğunu ve oldukça kolay tanı koyulabildiğini ifade eden Biri, “İdrar yaparken zorlanma, bazen idrarı kesik kesik yapma, gece uykuda sık idrara çıkma zaman zaman aceleyle tuvalete gitme isteği ve bazen de hiç yapamama tablosuyla yani ‘idrarımı yapamıyorum' diyerek hekime başvurulabilir. Aynı zamanda yine prostat hastalarında tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, tekrarlayan prostata bağlı kanamalarda yine belirtiler olarak karşımıza çıkabilecek durumlardır. Tabii bu belirtilerle hasta bir üroloğa başvurduğunda burada yapılacak belli testlerimiz var. Aslında tanısı son derece kolay olan ve gerçekten kötü huylu ya da iyi huylu farkı yapılması çok basit olan bir hastalık grubundan söz ediyoruz” diye konuştu.

“Prostat hastalığı tanısı koymak için PSA testi çok önemli bir testtir”

İyi huylu prostat büyümesi belirtilerini taşıyan hastalar için idrar kültürü ve normal idrar tahlili yapıldığının altını çizen Biri, “Arkasından bir Ultrason yapıyoruz. Ultrasonda konu prostatta sınırlı mı yoksa böbrekleri de ilgilendiren başka bir sorun var mı? İkincisi yine Ultrason sırasında idrar torbasında ne kadar idrar kalıyor? Hasta idrarını yaptıktan sonra tümünü boşaltabiliyor mu yoksa bir miktar idrar içeride kalıyor mu? Bunlara mutlaka bakıyoruz. Farkı kan analizleriyle özellikle PSA dediğimiz Prostat Spesifik Antijen isimli bir testimiz var. Son derece önemli bir testtir çünkü prostatta ki rahatsızlığın iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu farkını yapmakta bize çok önemli bilgiler vermektedir. Eğer bir hasta Ultrasonunda prostat büyümesi varsa, içeride idrarını boşaltamıyor ve belli bir oranda idrar kalıyorsa, hastaya ek olarak idrar tazyik dediğimiz üroflowmetri testi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Thulium Fiber lazer tedavisini en optimal tedavi yöntemi olarak görüyoruz”

Prostat büyüklüğünde yaşanan değişikliğin ameliyat kararı için son derece önemli olduğunu kaydeden Biri, “Prostatla birlikte hastanın başka bir hastalığı var mı? Mesela bir fıtık çok karşılaştığımız bir sorundur, bu var mı? Mesane içinde bir divertikülü var mı gibi başka problemlerde göz önünde bulundurularak ameliyat tipine karar verilir. Ama bugün geldiğimiz nokta olarak prostat ameliyatları için hem idrar kaçırma açısından hem cinsel hayat açısından ve de ameliyat sonrası hızlı iyileşme açısından en optimal tedavi olarak gördüğümüz Thulium Fiber lazer ameliyat tekniği bugün tüm dünyada da Türkiye'de de birkaç merkezde olmak üzere hızla gündemdeki yerini almıştır” değerlendirmesinde bulundu.

“Thulium Fiber Lazer tedavisi ile hastalığın tekrarlama ihtimali yok denecek kadar azdır”

Koru Hastanesi olarak yaklaşık 7 aydır Thulium Lazer tedavisi tekniğini kullandıklarını ve bu tedavi yönteminin Ankara'da sadece Koru Hastanesi'nde kullanıldığının altını çizen Biri, “Çok yaygın olarak yapıyoruz. Ondan önce diğer tekniklerin hepsini uyguladık ve diğer ameliyat teknikleriyle karşılaştırdığımızda çok net üstünlüğünü gördük. İdrar kaçırma hemen hemen hiçbir hastamızda görmedik. Sadece ameliyattan sonra belli bir süre aceleyle idrar yapma isteği oldu. Bu da zaman içerisinde düzeldi. İkincisi Thulium Fiber lazer özellikle lazerin etkilediği doku derinliği çok az olduğu için 2 cinsel sinirlere herhangi bir zararı olmaması nedeniyle hiçbir hastamızın cinsel hayatında bir sorun görmedik. Sadece meni gelişi tüm prostat ameliyatlarının ortak özelliği olarak azalır ya da tamamen ortadan kalkar. Bunun cinsel hayatla bir ilişkisi yok. Yine bu Thulium Fiber lazer ameliyat tekniklerinde eğer optimal kurallarına uygun bir ameliyat yaptıysanız, bu ameliyat tekniğiyle hastalığın tekrarlama ihtimali de yok denecek kadar azdır” açıklamalarında bulundu.