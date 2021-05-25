Prof. Dr. Boyraz: “Oyuncaklar içinde bulunan kimyasallar erken ergenliğe neden olabiliyor”

Dr. Mehmet Boyraz, “Kullanılan plastik malzemeler, oyuncaklar içindeki hormon benzeri etki oluşturan kimyasallar erken ergenliği başlatabiliyor” ifadelerini kullandı.

Dünyada ve ülkede son yıllarda erken ergenlik olgularının arttığını bildiren Dr. Mehmet Boyraz, “Aldığımız gıdalar içinde bulunan hormon ve katkı maddeleri, iklim değişiklikleri ve fiziksel koşullar, kullanılan plastik malzemeler, oyuncaklar içindeki hormon benzeri etki oluşturan kimyasallar da erken ergenliği başlatabiliyor. Öte yandan fast-food tarzı ve yapay endüstri ürünleri ile beslenme alışkanlıkları obeziteye neden olarak vücut yağ oranını arttırmak koşuluyla erken ergenliğe neden olabiliyor” açıklamalarında bulundu.

"Bu belirtilere dikkat"

Bazı iyi huylu tümörler ile merkezi sinir sistemi hastalıklarının nadir de olsa erken ergenliğin nedenleri arasında yer aldığını bildiren Prof. Dr. Boyraz, ergenliğin başlama yaşı ne kadar erkense, altta yatan bir hastalık bulunma ihtimalinin de o kadar fazla olduğunu söyledi.

Erken ergenliğin belirtileri hakkında da bilgi veren Boyraz, “Kızlarda ilk belirti meme dokusundaki büyüme ve bunu izleyen genital bölge ve koltuk altı tüylenmesidir. İlk adet kanamasının başlamasıyla da erken ergenlik süreci tamamlanır. Erkeklerde ilk belirti testislerin büyümesidir. Testis büyümesini penis büyümesi, genital bölge ve koltuk altı tüylenmesi, seste kalınlaşma, vücut kas kitlesinin artışı izler. Dolayısıyla kızlarda 8 yaşından, erkeklerde ise 9 yaşından önce yukarıda sayılan belirtiler varsa ve yine kızlarda 12 yaşından önce adet kanaması başladıysa mutlaka bir çocuk endokrinoloji uzmanına başvurulmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Erken ergenliğin zamanından önce artan hormonları baskılayan ilaçlarla durdurulabildiğini söyleyen Prof. Dr. Boyraz, kızlarda 11, erkeklerde 12 yaşına kadar tedaviye devam edildiğini anlattı. Genellikle 28 günde bir ya da 3 ayda bir aşı şeklinde yapılan bir ilaç kullanıldığını da aktaran Boyraz, tedavi sonlandırıldıktan sonra normal ergenlik sürecinin 6 ay ile 1 yıl arasında yeniden başladığını dile getirdi.