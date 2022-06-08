Prof. Dr. Coşkun: "Berberin bitkisinin, akciğer kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyici etkisi gösterildi"

Dr. Uğur Coşkun, “Berberin bir bahçe çalı bitkisidir ve başta şeker hastalığı olmak üzere özellikle endokrin sistem ile ilgili birçok rahatsızlıkta faydalı etkisi olduğu düşünülmektedir. Birkaç hafta önce Pharmaceutics dergisinde yayınlanan çalışmada bu bileşiğin akciğer kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyici etkisi gösterildi" dedi.

Dr. Uğur Coşkun, berberin bitkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda, bitki içerisinde yer alan bileşenlerin akciğer kanserine karşı etkili olabileceğini söyledi. Coşkun konu hakkında yaptığı açıklamada, “Berberin bir bahçe çalı bitkisidir ve başta şeker hastalığı olmak üzere özellikle endokrin sistem ile ilgili birçok rahatsızlıkta faydalı etkisi olduğu düşünülmektedir. Birkaç hafta önce Pharmaceutics dergisinde yayınlanan çalışmada bu bileşiğin akciğer kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyici etkisi gösterildi. Abdullah Alnuqaydan ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada berberinin aynı zamanda sigaranın akciğerde yapmış olduğu inflamasyon ve hasarı da azaltabileceği iddia edilmiştir. Bu deneysel çalışmada berberin bileşiğinin tümör baskılayıcı genleri aktive ederek ve kanser çoğalmasında rolü olan proteinleri azaltarak etki ettiği gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Çoğu akciğer kanseri sigara ile ilişkilidir”

Akciğer kanserinin günümüzdeki en tehlikeli kanserlerden biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Coşkun, “Çoğu akciğer kanseri sigara ile ilişkilidir. Sigara bırakıldıktan ancak 15-20 yıl sonra akciğer kanseri riskinin normal seviyelere yaklaştığını söyleyebiliriz. Berberin geçmişte özellikle geleneksel Çin tıbbında yaygın olarak kullanılmıştır. Bazı bitkilerde bulunan berberin bileşiğinin akciğer kanserli hücrelerde bu derece etkin olduğunun gösterilmesi oldukça önemli. Önümüzdeki dönemde bu bileşik temelli akciğer kanserinde etkili ilaç geliştirilmesi söz konusu olabilir. Fakat bilinen klasik ilaçların yanında berberin içeren bitkilerin yada hazır preperatların tedavi amaçlı yada destek amacı ile kullanılması hem yan etki hem de ilaç etkileşimleri açısından son derece tehlikeli olabilir” açıklamasında bulundu.