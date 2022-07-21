Prof. Dr. Coşkun: “Meme kanserli hastalarda östrojen içeren ilaçları güvenle kullanabileceğimizi söyleyemeyiz”

Dr. Uğur Coşkun, meme kanseri hastalarının yarıdan fazlasında tümörün östrojen hormonuna duyarlı olarak geliştiğini belirterek, “Meme kanserli hastalarda östrojen içeren ilaçları güvenle kullanabileceğimizi söyleyemeyiz” dedi.

Dr. Uğur Coşkun, meme kanseri hastalarının östrojen ilaçları kullanımına yönelik açıklamalarda bulundu. Meme kanseri hastalarının yarıdan fazlasında tümörün östrojen hormonuna duyarlı olarak geliştiğini ifade eden Coşkun, erken evrede yakalanan bazı hastalarda uygulanan kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerden sonra sıcak basması, gece terlemeleri ve vajinal kuruluk gibi menopoz şikayetlerinin ortaya çıktığını, tamoksifen gibi hormon baskılayıcı tedavilerde bu şikayetlerin arttığını söyledi. Östrojen içeren ilaçların kullanımının bu şikayetlerde büyük rahatlama sağlamasına rağmen meme kanseri tekrarı ve yayılmasına yol açabileceği endişesi ile bu ilaçların birçok onkoloji hekimi tarafından yasaklandığını belirten Coşkun, ”Bu konu ile ilgili Journal of National Cancer Institute dergisinde Soren Cold ve arkadaşları tarafından birkaç gün önce önemli bir çalışma yayınlandı. Kullanılan hormon ilaçları ile hastalık nüksü ve metastazı arasında bir ilişki olup olmadığını inceleyen araştırmacılar, 1997-2004 yılları arasında meme kanseri teşhisi konulan 8 bin 641 hastayı çalışmaya dahil ettiler. Çalışmanın sonucunda 5 yıl boyunca vajinal östrojen ya da hormon ilaçları kullanan meme kanserli hastalarda bu ilaçları hiç kullanmayanlara göre hastalık tekrarı ya da ölüm oranlarında bir artma saptamadılar” ifadelerini kullandı.

“Bu konuda geçmiş yıllarda riski artırabileceğine yönelik çalışmalar da bulunmaktadır”

Bu çalışmanın sonucunun önemli olduğunu ancak özellikle hormon duyarlı meme kanserli hastalarda östrojen içeren ilaçların güvenle kullanabileceğinin söylenemeyeceğini ifade eden Coşkun, ”Bu konuda geçmiş yıllarda riski artırabileceğine yönelik çalışmalar da bulunmaktadır. Vajinal semptomlara yönelik vajinal östrojen kullanımı her ne kadar daha az riskli görülse de uzun süre kullanımlarda emilip kana geçen hormon düzeyleri riski artırabilir endişeleri bulunmaktadır. Daha büyük ve geniş çaplı çalışmalar yapılana kadar meme kanserli hastalarda bu tür uygulamalar üzerindeki endişe ortadan kalkacak gibi görünmemektedir” dedi.