Prof. Dr. Coşkun'dan kahve tüketiminin akciğer kanseriyle ilişkisine dair açıklama

Dr. Uğur Coşkun, aşırı kahve tüketiminin akciğer kanseri riskini artırdığına dair açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Coşkun, "Günlük kahve ve çay alışkanlarını etkileyecek bir endişe henüz söz konusu değil'' dedi.

Son dönemlerde Amerika Birleşik Devletlerinde sunulan bir çalışma, aşırı kahve tüketiminin akciğer kanseri riskini artırdığına dair endişeleri artırdı. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Dr. Uğur Coşkun, bahsi geçen çalışmanın 31 Mart 2019 tarihinde Amerikan Kanser Araştırmalar Derneğinin yıllık toplantısında sunulduğunu, iki veya daha fazla bardak kahve veya çay içilmesinin akciğer kanseri riskini artırabileceğinin iddia edildiğini belirtti.

7'si Amerika Birleşik Devletleri, 10'u Asya'daki toplam 17 farklı çalışmadaki verilerin bir arada toplanmasıyla gerçekleştirilen çalışmaya 1,2 milyon kişinin dahil edildiğini belirten Prof. Dr. Coşkun, ortalama 8,5 yıl takip edilen bireylerin yarısının sigara içmediğini söyledi. Çalışmada sigara içmeyen bireylerde 2 bardak ve üzeri kahvenin yüzde 41, 2 bardak ve üzeri çayın ise yüzde 37 oranında akciğer kanseri riskinin arttığının bildirildiğini kaydeden Prof. Dr. Coşkun, çalışmanın sonucuna göre kanser riskinin kafeinle ilgili olmadığını ve kafeinsiz kahvede akciğer kanser riskinin yüzde 15 daha fazla olduğunu açıkladı.

Kahvede artan riskin kahvenin kavrulma işlemiyle ilgili olabileceğinin düşünüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Coşkun, çalışmanın gözlemsel bir çalışma olması nedeniyle, sadece bu çalışmaya dayanılarak kahvenin akciğer kanserine yol açacağını kesin olarak iddia etmenin mümkün olmadığını söyledi. Kahvenin içerisinde yer alan bileşiklerin anti-oksidatif ve anti-inflamatuar etkilerinin bulunması nedeniyle, kahvenin kanseri önleyici etkilerinin uzun yıllardır araştırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Coşkun, aynı kongrede sunulan diğer çalışmalarda kahvenin meme ve kolorektal kanser riskini azalttığı, sigara içen erkeklerde böbrek ve idrar kanseri riskini ilave olarak artırmadığını iddia eden çalışmaların da yayınlandığını söyledi.

''Günlük kahve ve çay alışkanlarını etkileyecek bir endişe henüz söz konusu değil''

Prof. Dr. Coşkun, akciğer kanseri çalışmasının incelendiğinde birçok soru işaretinin bulunduğuna dikkat çekerek, bireylere sigara içip içmediklerinin başlangıçta sadece 1 defa sorulduğunu, bireylerin sonraki uzun takip yılları içerisinde sigara veya diğer alışkanlıklarının ve pasif içicilik durumlarının sorgulanmamış olmasının büyük eksiklik olduğunu ifade etti. Bu çalışmaya dayanarak kahve veya çayın akciğer kanserine yol açtığını net olarak iddia etmenin mümkün olmadığını belirten Coşkun, çalışmanın henüz tam makale olarak olarak yayınlanmadığını ve yayınlandıktan sonra ayrıntılarının ortaya çıkacağını açıklayarak, günlük kahve ve çay alışkanlarını etkileyecek bir endişenin henüz söz konusu olmadığını kaydetti.