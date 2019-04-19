Prof. Dr. Fuat Sezgin Bişkek'te Anıldı

Dr. Fuat Sezgin Anma Yılı” kapsamında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi işbirliğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te program düzenlendi.

Programa, KTMÜ Denetleme Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, rektör vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, akademisyenler basın mensupları ve öğrenciler katıldı. Program, Türkiye ve Kırgızistan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan Fuat Sezgin'in çalışmalarını kronolojik bir slayt eşliğinde dün, bugün ve gelecekle karşılaştıran bir sunum ile katılımcılara anlattı.

“Emeği geçenlerden Allah razı olsun, minnettarız”

Geçtiğimiz yaz vefat eden ünlü bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andığını belirten Topçu, “Hayatını İslam bilimler tarihine adayan, merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hak ettiği şekilde anlatılıp anlaşılması için Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' olarak ilan edilmişti. Bu çerçevede, Manas ve Kırıkkale Üniversitelerimizin değerli rektörlükleri ve Necmettin Bilal Erdoğan Bey'in Manas Üniversite'mizde birlikte düzenledikleri bu programla Türk-İslam dünyasının çağımızda yaşamış ve dünyanın bilim çevrelerince de takdir edilmiş olan merhum evladı, hocamız medeniyet coğrafyamızdaki geleceğimizin teminatı olan gençlerimize eserleri ve yaptıkları çalışmaları ile takdim edildi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, minnettarız” diye konuştu.

“Rol modellerimizi anlatan çalışmaların artarak sürdüğünü memnuniyetle görmekteyiz”

2019 Fuat Sezgin Anma Yılı'nın değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu aktaran Topçu, “Bilimde, sanatta ve kültürde uluslararası takdir toplamış değerlerimizi rol modellerimiz olarak anlamak, anlatmak ve gelecek kuşaklarımıza aktarmayı hedefleyen bu tür çalışmaların, üniversite-STK işbirliği ile artarak sürdüğünü memnuniyetle görmekteyiz. Son yıllarda teknoloji ve bilim üreten Türkiye'nin bu faaliyetlerini gönül coğrafyalarımızdaki kardeşlerimize taşıdığına daha çok tanıklık yapacağız” şeklinde konuştu.

“Müslüman bilim insanlarının bilime yaptıkları katkının anlaşılması için Hocamızı iyi tanımalı ve tanıtmalıyız” diye konuşan Bilal Erdoğan, Konuşmasında merhum Fuat Sezgin'in hayatından ders almamız gerektiğinin altını çizerek, “Müslüman bilim insanlarının bilim tarihine yaptıkları katkının daha doğru bir şekilde bilinmesi ve anlaşılması için Hocamızı iyi tanımalı ve tanıtmalıyız. Son iki yüz yılı aşkın dönemde endüstri devrimi ile bilimdeki ve teknolojideki gelişmelerle birlikte Batı medeniyetinin sanki her zaman dünyanın en ileri en gelişmiş medeniyeti olduğuna dair algı insanlar içerisinde yerleşti. Hâlbuki görüyoruz ki, bilim tüm insanlığın ortak malı ve tarihin farklı zamanlarında farklı toplulukların katkılarıyla bugünkü birikime ulaşmış durumdayız. Buna Müslüman bilim insanlarının katkısını doğru bildiğimiz zaman şunu sanıyorum anlamış olacağız Sayın Fuat Sezgin Hoca'mızın da çalışmalarındaki temel gayesi buydu” ifadelerini kullandı.

“Yıl içinde Sezgin'i sempozyum ve konferanslarda tanıtacağız”

Türkiye'de 2019'un Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edilmesi vesilesiyle Kırgızistan'a geldiğini hatırlatan Erdoğan, "Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, '2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' etkinlikleri kapsamında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandık. Protokol kapsamında, Manas Üniversitesinde yıl içinde Prof. Dr. Fuat Sezgin'i sempozyum ve konferanslarda tanıtacağız. İstanbul'da söz sahibi insanlar, Kırgızistan'a gelerek seminerler düzenleyecek. Yine burada, kütüphanede Fuat Sezgin köşesi oluşturulacak. Bunun için Fuat Sezgin'in bazı kitaplarını buraya getirdik" İfadelerini aktardı

KTMÜ Rektörü Balcı: “Hocamız unutulmuş hafızamızı hatırlamamızı sağladı”

Etkinlikte konuşan Balcı, “Prof. Dr. Fuat Sezgin'in yaptığı çalışmalarla ve ömrünü vakfederek ortaya koymuş olduğu eserleriyle bilim dünyası camiasında başımızı dik tutmamızı sağladığını belirten Sebahattin Balcı “hocamız unutulmuş hafızamızı hatırlamamızı sağladı. Karartılmış geçmişimizin aydınlık pırıl pırıl göz kamaştıran dünya ilmine yol gösteren, o büyük çağlarını bize yeniden öğrenmeyi hatırlamayı ve anlatıp anlamamızı sağladı. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisi için yapmak istediğimiz her iş bir görevdir. Bugün üniversitemiz Fuat Hoca'yı anmak için çalışmalarını başlatmış durumdadır” dedi.