Prof. Dr. Gönüllü: “Virüs henüz ortadan yok olmadı, hala kapımızın önünde bizi bekliyor”

Dr. Uğur Gönüllü, “Virüs henüz ortadan yok olmadı, hala kapımızın önünde bizi bekliyor. Tabii ki aşımızı olacağız, ama tedbirlere de dikkat edeceğiz. Ondan sonra da umuyorum ki tünelin sonundaki ışığı göreceğiz” dedi.

Covid-19 ile mücadelenin Türkiye'deki 1'inci yılının dolduğunu, hatta 2'nci yılın içerisinde olunduğunu hatırlatan Dr. Uğur Gönüllü, “Tabii çok olağanüstü yıllar bunlar. 1 yılını da doldurduk, şimdi 2'nci yılına başladık. Öğrenciler şöyle etkilendi; bir kere eğitim ciddi oranda aksadı. Bazı meslek dalları uygulamaya dayalıdır, tıp da onların başında geliyor. O yüzden öğrenciye uzaktan eğitim ile doktorluk mesleğini veremezsiniz. Mutlaka uygulamalarını yaptırmanız gerekir. Bizim burada şansımız şöyle idi; bizim sadece 1'inci sınıfımız vardı, 2'nci sınıf bu sene başladı. Dolayısıyla uygulamalı alanın çok içine girmemişti bizim öğrencilerimiz. Ama buna rağmen biz öğrencilerimiz ile yüz yüze eğitim yapmayı zorladık” ifadelerini kullandı.

“Umarım her şey yolunda gider ve 2023'te bu dertten kurtulmuş oluruz”

Pandeminin başında bir bilinmeyen ile karşılaştıkları için başta hazırlıksız yakalandıklarını, ancak daha sonrasında hemen çözüm geliştirdiklerini aktaran Prof. Dr. Uğur Gönüllü, “Geçen sene başladığında tabii hazırlıksızdık. O yüzden daha çok online eğitim oldu. Ama hemen her türlü tedbiri almayı başardığımız için tekrar örgün eğitime geçtik. Ondan sonra bütün eğitimimize örgün bir şekilde devam ettik. Tabii ki öğrenci katılımları mümkün olduğunca az oluyordu. Ama yine de geri adım atmadan eğitimimizi tamamlamaya çalıştık. Tabii bizim öğrencilerimiz bu açıdan biraz şanslıydılar. Ama diğer tıp fakültelerini düşünecek olursak, onlarda çok ciddi uygulama eksiklikleri oldu. Tabii şimdi o okullar onları telafi etmeye çalışacaklar. Telafi etmeleri nasıl mümkün onu da bilmiyorum. Çünkü hala bir Covid-19 gerçeği var. Covid her ne kadar 19 olsa da bu Covid-20, 21 şeklinde gidecek yani bu sene de Covid ile geçecek. Ben 2022'de de tek tük vakalar olmak üzere Covid kendini yine hatırlatacak diye bekliyorum. Umarım her şey yolunda gider ve 2023'te bu dertten kurtulmuş oluruz” diye konuştu.

“Virüs henüz ortadan yok olmadı, hala kapımızın önünde bizi bekliyor”

Covid-19'un varyantlarının yani mutasyona uğramış hallerinin süreci kötü yönde etkileyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Gönüllü, “Eğer virüs çoğalırsa mutasyonlar, yani genetik şifresinde bozukluklar oluşur. Onun için mutlaka çoğalıyor olması lazım. Dolayısıyla bizim bir an önce virüsün çoğalmasını engellememiz lazım. Virüs nerede çoğalıyor, canlı hücrede çoğalıyor. Konakçı kim oluyor? İşte Covid-19 için konakçı insanlar. Ancak insan vücuduna girdikten sonra çoğalabiliyor. Ama çoğalırken de kendini yenilerken yeni aksaklıklar oluşuyor. Onlara da biz mutant diyoruz, mutasyon diyoruz. O şekilde oluşan virüslere de varyant virüsler diyoruz. Yani ilk orijinal virüsten farklı bir genetik yapıya sahip oluyorlar. Çok büyük farklılıklar değil bunlar, küçük farklılıklar. Ama virüsün karakterini ve davranış şeklini değiştirebiliyorlar. Dolayısıyla bir varyant var. Bunların büyük bir kısmı bizi cidden tehdit ediyor. Neden tehdit ediyor? Çünkü ilacı olmayan bir hastalıkla karşı karşıyayız. Aşı yapıldı, o da orijinal virüse karşı yapıldı. Şimdi aşının etkinliği bazı varyantlar için yeterli ama bazı varyantlar için, özellikle Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantta yeterli değilmiş gibi duruyor. Bu ciddi bir sorun. Eğer Güney Afrika varyantı en baskın hale gelirse zaten elimizde ilaç da yok, daha fazla insanı enfekte etmeye devam edecek. O yüzden yine en önemli şey; maske, fiziksel mesafe ve hijyen. Aşı olduk ya da hastalık geriliyor diye bir rehavete girmemek lazım. Virüs henüz ortadan yok olmadı, hala kapımızın önünde bizi bekliyor. Tabii ki aşımızı olacağız, ama bu tedbirlere dikkat edeceğiz. Ondan sonra da umuyorum ki tünelin sonundaki ışığı göreceğiz” şeklinde konuştu.