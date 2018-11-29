Prof. Dr. İlber Ortaylı Uğur Okulları Batıkent Kampüsü'nde

Dr. İlber Ortaylı'yı ağırladı.

'Yaşamın Tüm Yönleriyle Büyük Lider Atatürk' söyleşisinde öğrencilerle buluşan İlber Ortaylı, öğrencileri engin tarih bilgisiyle adeta büyüledi. Atatürk'ün Türkiye tarihindeki önemine değinen Ortaylı, paylaştığı birçok bilgiyle öğrencileri etkiledi. Birçok veli ve öğrencinin katılımıyla gerçekleşen söyleşide, Ortaylı'yı ağırlamaktan dolayı büyük bir onur duyduklarını belirten Uğur Okulları Batıkent Kampüsü Müdürü Arda Ergez, ''Güzel bir söyleşi için bir araya geldik. Öğrencilerimizdeki tarih bilincini artırmak, kendi geçmişlerini doğru ağızdan öğrenmek üzere güzel bir söyleşi planladık. Tarih öğretmenlerimiz aracılığıyla bu söyleşiyi kurguladık. İlber Hoca'yı ağırlamanın onurunu ve gururunu yaşadık.'' ifadelerini kullandı.

''Bizler Uğur Okulları olarak bilimsel ve akademik temelleri olan çalışmalara çok önem veren bir okuluz''

Söyleşinin öğrencilere çok büyük katkıları olduğunun altını çizen Ergez, şöyle devam etti:

''Öğrenciler Atatürk'ün bilmedikleri yönlerini öğrendiler. Doğru kişilerden doğru bilgiyi öğrenmek bizim açımızdan çok önemli. O yüzden tarih bilincimiz, geçmişimiz, diğer ülkelerle olan ilişkilerimiz, Osmanlı İmparatorluğuyla alakalı öğrencilerimizin bilmesi gereken detayları hocamızdan öğrendiklerine inanıyorum. Bu noktada bizim için çok önemli bir söyleşiydi.

Hocamızı ilk kez ağırladık okulumuzda. Bundan sonrasında da mutlaka bu tarz çalışmalara yine yer vereceğiz. Bizler Uğur Okulları olarak bilimsel ve akademik temelleri olan çalışmalara çok önem veren bir okuluz. O anlamda da ilerleyen süreçlerde başka bilim dallarına ait hocalarımızı da ağırlayarak doğru kişileri, doğru bilgileri çocuklarımızla buluşturmak isteyeceğiz.''

''Tarih yazıcılığı ve tarih öğrenme hakkında verdiği tüyolarla yardımcı olduğunu düşünüyorum'''

Uğur Okulları Batıkent Kampüsü 11. sınıf öğrencisi Fulya Azra Karakuş da, ''İlber Ortaylı çok değerli ve kıymetli bir tarih hocamız. Bize gelip söyleşi yapması bizi çok gururlandırdı ve mutlu etti. Gerek Atatürk hakkında anlattığı hikayeler olsun, gerek verdiği bilgiler olsun ufkumuzu genişletti. Tarih yazıcılığı ve tarih öğrenme hakkında verdiği tüyolarla da yardımcı olduğunu düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

Osmanlı'nın son dönemlerdeki harp okullarından çıkan kurmayların çok yetenekli ve donanımlı olmasının söyleşide kendisini en çok etkileyen konu olduğunu dile getiren Karakuş, ''Gerek topografyayı ezbere bilmeleri gerek bildikleri diller gibi detaylar beni çok etkiledi. Daha çok çalışmam gerektiği açısından hırslandırdı. Ben tarih okumayı ve özellikle edebiyat konularını çok severim. Bu konuda çapraz okuma yapmamız gerektiğini ve okuduğumuz her bilginin doğru olmadığını bize söyledi. Okuduğumuz kitaplarda yanlış ya da art niyetli bilgilerin olabileceğini söyledi. Bu yüzden çalışmalarımda çapraz okuma yapmaya özen göstereceğim. En çok dikkatimi çeken şey bu oldu'' açıklamasında bulundu.

''Çapraz araştırma konusunda ve sadece bir kaynağa bağlı olarak değil, farklı kaynaklardan da araştırma yapılmasını söylemesi ufkumu çok genişletti''

Uğur Okulları Batıkent Kampüsü öğrencisi Göktürk İnal ise, ''İlber Ortaylı Türkiye için çok değerli ve kıymetli bir tarihçi. Daha önce birçok yazısını ve kitaplarını okumuştum. Okulumuzda bir söyleşi gerçekleştirdi ve bizim ufkumuzu genişletti. Ben tarihi ve araştırmayı çok severim. Ülkemle alakalı, geçmişimle alakalı bilgi edinmem benim için en önemli şeylerden biri. Bu konuyu nasıl yapmam gerektiği açısından ufkumu çok genişletti. Çapraz araştırma konusunda ve sadece bir kaynağa bağlı olarak değil, farklı kaynaklardan da araştırma yapılmasını söylemesi ufkumu çok genişletti. Geçmişe bakıyorum ve o kadar zeki, bilgili, donanımlı askerler ve insanlar var ki. Onları gördükçe kendimi daha çok hırslandırdım bugün. Daha çok bilgi edinmem gerektiğini öğrendim ve kendimi geliştirmek için daha çok çabalamam gerektiğini anladım" değerlendirmelerinde bulundu.