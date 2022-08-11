Prof. Dr. İlhan: “Murat, Kutsi ve Hakan İlhan gemilerinin, Abdülhamid Han gemimiz ile birlikte Kıbrıs'ın yanı başında görev yapacak olması çok kıymetli”

Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Kıbrıs'taki nice şehidin simge isimlerinden 3'ü olan Murat İlhan, Kutsi İlhan ve Hakan İlhan isimlerinin bu gemilere verilmiş olması ve bununla birlikte Kıbrıs'ın yanı başındaki arama bölgesinde Abdülhamid Han gemimiz ile birlikte görev yapacak olması bizler için çok çok kıymetli” dedi.

21 Aralık 1963 tarihi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için en karanlık günlerden biriydi. EOKA örgütü olarak bilinen Rum çetesi, Kıbrıslı Türkleri adadan silmek ve Enosis idealini gerçekleştirmek için kanlı saldırılarını düzenledi. O dönemde Kıbrıs'ta bulunan askeri hastanenin yöneticiliğini yapan ve o zaman binbaşı rütbesinde olan emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan'ın küvette kurşuna dizilen üç çocuğu ve eşi, yüzlerce masum sivilin katledildiği bu saldırıların en akılda kalanıydı. Tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen bu olayın simge isimlerinden olan Murat İlhan, Kutsi İlhan ve Hakan İlhan'ın adları Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından sondaj destek gemilerine verilmişti. Kıbrıs şehidi 3 kardeşin isimlerini taşıyan gemiler, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'a refakat etmek üzere göreve çıktı. Murat, Kutsi ve Hakan İlhan'ın kardeşi Dr. Mustafa Necmi İlhan ise duygularını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

“Gemilerin içerisinde 3 abimin ve Mürüvvet annenin fotoğrafları yer alıyor”

Üç ağabeyi Kıbrıs'taki Kanlı Noel olaylarında Rum EOKA terör örgütü tarafından şehit edilen Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Geçtiğimiz sene Mayıs ayında Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Melih Han Bilgin beni aramıştı. ‘Hocam biz böyle bir düşünceye sahibiz' demişti. ‘Sağ olun, Allah razı olsun' demiştim. Gerçekten bizim için çok kıymetli. '3 ağabeyimizin Murat İlhan, Kutsi İlhan, Hakan İlhan isimlerini ayrı ayrı 3 destek gemisine vereceğiz' diye söylemişti. Ben çok mutlu oldum. Filyos'a gittim, oğlum ile beraber gittik ve gemileri dolaştık. Her 3 geminin de içerisinde 3 abimin ve Kıbrıs'taki 1963'teki Kanlı Noel olaylarının, onların şehadetlerinin öyküsü, Mürüvvet annemin fotoğrafları yer alıyor. Hatta gemi kaptanları ve gemide çalışan arkadaşlarımız ile konuştuklarımızda, hepsi kendilerinin manevi iklimi çok yüksek bir ortamda olduklarını ve bunun gereğini yapacaklarını söylemişlerdi. Hepsinin yolları açık olsun” ifadelerini kullandı.

“Abdülhamid Han gemisine Murat İlhan, Kutsi İlhan ve Hakan İlhan gemilerinin eşlik edecek olması açıkçası bizi çok onurlandırdı”

Ağabeylerinin ismini taşıyan 3 geminin Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'a refakat etmesinden büyük bir gurur duyduklarının da altını çizen Prof. Dr. İlhan, “Abdülhamid Han sondaj gemimizin, en büyük sondaj gemimizin, hem de Kıbrıs'ın hemen yanı başında görev yapacak olması, buna da 3 geminin birden; Murat İlhan, Kutsi İlhan ve Hakan İlhan gemilerinin eşlik edecek olması açıkçası bizi çok onurlandırdı. Aslında sadece bizi değil tüm Türk halkını onurlandırdığı düşüncesindeyim. Murat, Kutsi ve Hakan ağabeylerim ve anneleri Mürüvvet anne Kıbrıs'taki Türklerin varlık mücadelesinde gizlendikleri banyo küvetinde, Rum EOKA'cı katiller tarafından acımasızca şehit edilen, o gece kendileri ile birlikte 200'den fazla Türk vatandaşının da şehit edildiği bir sürecin temsilcileri aslında. Bu nedenle bu 3 ismin, hele de Mavi Vatan'da doğalgaz aramada çalışacak, yani barışçıl amaçlar için çalışacak 3 gemimize verilmesi, Abdülhamid Han gemimize yandaşlık yapacak olmaları bizim için çok çok kıymetli diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“O gece başlayan katliamlar, bütün adaya yayıldı”

Kanlı Noel olarak bilinen Rum EOKA terör örgütünün Türklere yönelik katliam yaptığı olayını da anımsatan Prof. Dr. İlhan, “1963 Kanlı Noel'de 23-24 Aralık'ta, Mürüvvet anne, Murat, Kutsi ve Hakan ağabeylerim ile birlikte 200'den fazla Kıbrıs Türkü şehit edildi. O gece başlayan katliamlar, bütün adaya yayıldı. Rum EOKA'cı teröristler tarafından planlı olarak yapılan bu katliamın temel amacı, Türklerin adadaki varlıklarına son vermekti. Biliyorsunuz kimileri halihazırda birleşmekten bahsediyor. Ama bunun imkansız olduğunu 1963'teki ve takibinde 1974'e kadar olan süreçteki olaylar açık olarak göstermiştir. Bu nedenle bu katliamın, Kıbrıs'taki nice şehidin simge isimlerinden 3'ü olan; Murat İlhan, Kutsi İlhan ve Hakan İlhan isimlerinin bu gemilere verilmiş olması ve bununla birlikte Kıbrıs'ın yanı başındaki arama bölgesinde Abdülhamid Han gemimiz ile birlikte görev yapacak olması bizler için çok çok kıymetli” açıklamasında bulundu.