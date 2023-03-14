Prof. Dr. Kadıoğlu: “İstanbul'da binaları sağlam yaparsak Kahramanmaraş depremi etkilerini görmeyiz”

Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, “Binalarımızı İstanbul'da sağlam bir şekilde yapabilirsek Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan binaların aynı şekilde hasarları görme şansımız olmaz” dedi.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'da olabilecek herhangi bir deprem durumuna ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Anadolu fay hattı üzerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin olduğunu hatırlatan Kadıoğlu, “Bunları İstanbul'la karşılaştırdığımız zaman İstanbulluları biraz rahatlayacak şekilde 1-2 cümle söylemek istiyorum. İstanbul'un ilk olarak üzerinden geçen gerçek anlamda bir fay hattı bulunmamaktadır. Ancak Marmara Denizi'nin üzerinden fay hattı geçmektedir. Marmara Denizin üzerinden geçen bu fay hattı kırıldığı zaman İstanbul'u doğrudan etkileyecektir” dedi.

Kadıoğlu, böyle bir durumda olabilecek depremin etkisine ilişkin, “Binalarımızı İstanbul'da sağlam bir şekilde yapabilirsek Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan binaların aynı şekilde hasarları görme şansımız olmaz. Ancak bir daha söylüyorum. Binalarımızı sağlam yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Belediyelerin riskli binaları kontrol ettirmesi gerekir”

İstanbul'un tarihi bir şehir olmasından dolayı çok sayıda yaşlı bina olduğunu dile getiren Kadıoğlu, konuttaki bir betonun ömrünün en fazla 40 sene olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

“40'ın üstündeki binalar mutlaka test edilmeli, kontrol edilmelidir. Eğer ki binada herhangi bir hasar tespit veyahut da herhangi bir zayıflık betonda bir yorulma söz konusuysa mutlaka ve mutlaka güçlendirilmelidir. Eğer güçlendirme ile kurtulabiliyor ise. Kurtulamıyor ise mutlaka yıkılıp kentsel dönüşümden yararlanmalıdır. Bu nedenle belediyeler bir an önce bu tür binaları mutlaka kontrol ettirmeli ve bu tür insanlar eğer burada oturuyorsa bu insanlar uyarılmalı ve kentsel dönüşümden yararlanabilmeleri için teşvik edilmelidir.”

“Enerji birikiminin ne zaman kırılacağı hakkında bilimsel açıklama yapılamaz”

Kadıoğlu, depremlerin önceden tahmin edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Yer bilimciler olarak yer içi görüntülemesi ile özellikle depremin neden sadece Düzce civarında, Kuzey Anadolu fay hattı üstünde, neden Karlıova'da, neden Tokat Niksar'da olduğunu biliyoruz. Yer bilimciler bunu çok açık şekilde bilmektedir. Ama bu enerji birikiminin boşalmasıyla birlikte ne zaman kırılacağı hakkında hiçbir bilimsel açıklama bunu yapamaz. Bunu söyleyen ancak ve ancak falcı olabilir. Bu bir bilimsel açıklama olamaz. 'Şu büyüklükte deprem olacak, şu saatte olacak ve şu kadar süre sürecektir' denilmesi bilimsel bir açıklama olamaz.”