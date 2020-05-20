Prof. Dr. Kılıç: "Mikroçip yöntemiyle erkek kaynaklı tüp bebek başarısızlıkları oranının yüzde 20'lere kadar düşmesi mümkün"

Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, mikroçip yöntemi sayesinde kaliteli spermlerin seçilmesi ve kaliteli spermlerin kullanılmasının mümkün olduğunu belirterek, "Mikroçip yöntemi sayesinde erkek kaynaklı tüp bebek başarısızlıkları oranı da yüzde 20'lere kadar düşürülmesi mümkün olmaktadır" dedi.

Çocuk sahibi olamayan çiftler için umut ışığı yardımcı bir üreme yöntemi olan tüp bebek tedavisiyle laboratuvar koşullarında sağlanan döllenme imkanı ile çiftlerin çocuk sahibi olmaları mümkün oluyor. Tüp bebek tedavilerinde geliştirilen imkanlar ile tüp bebek tedavisindeki başarı oranları da artmakta. Tüp bebek tedavilerinde sperm seçiminde kullanılan mikroçip yöntemi ile tüp bebek başarısızlıkları oranı da yüzde 20'lere kadar düşebilmekte. Günümüzde infertilitenin yarısı erkek kaynaklı sorunlardan kaynaklanmakta. Erkek sperm sayısının yetersiz ya da kalitesiz olması çiftlerin doğal yollardan çocuk sahibi olmalarındaki engellerden biri. Tüp bebek tedavilerinde geliştirilen imkanlar ile tüp bebek tedavisindeki başarı oranları da artmaktadır.

Mikroçip yönteminin uygulanış yöntemini anlatan Medicana International Ankara Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi ve Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç "Tüp bebek tedavisi rutin olarak aynı şekilde devam etmektedir. Adetin ikinci ya da üçüncü günü ilaç tedavisi başlanarak 10-12 gün sonra yumurtalar toplanır ve yumurta toplanma işleminin olduğu gün normal bir şekilde sperm örneği alınır. Sperm alındıktan sonra mikroçip yöntemi devreye girer. Mikroçip sperm analizi yönteminde örnek içerisindeki sperm özel olarak hazırlanmış bir solüsyonda kanalcıklardan geçerek yarışır. Yarış sonunda kazanan spermler ise yumurtayı dölleme ihtimali en yüksek olan spermlerdir. Böylelikle aslında doğala en yakın seçimin yapılası sağlanmış olur" ifadelerini kullandı.

Mikroçip yönteminin çiftlere sağladığı en büyük avantajın erkek infertilite sorununu ortadan kaldırarak tüp bebek tedavilerinde elde edilen gebeliklerdeki artış olduğunu vurgulayan Kılıç, "Tüp bebek tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilmesi için kaliteli embriyoların seçilmesi şarttır. Kaliteli embriyoların oluşması içinse anne adayının yumurtalarının kaliteli olması baba adayının da sperm miktarının yetmesi ve kaliteli olması gerekmektedir. Mikroçip yöntemi sayesinde kaliteli spermlerin seçilmesi ve kaliteli spermlerin kullanılması mümkündür. Böylelikle yumurta ile yapılan döllenme sonrasında beşinci güne kadar canlılığını ve gelişimini koruyan embriyoların elde edilmesi sağlanabilmektedir. Bu embriyolar canlılığı ve gebelik şansı en yüksek olan embriyolardır. Mikroçip yöntemi sayesinde erkek kaynaklı tüp bebek başarısızlıkları oranı da yüzde 20'lere kadar düşürülmesi mümkün olmaktadır" diye konuştu.