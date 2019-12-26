Prof. Dr. Kurnaz:"En sıcak mevsimi son 5 yılda gördük önlem alınmaz ise yenisi kapıda"

Dr. Levent Kurnaz, en sıcak mevsimlerin 2016 ve 2019'da yaşandığını belirterek önlem alınmazsa felaketin kapıda olduğu uyarısı yaptı. Dr.Kurnaz, Türkiye'de enerji üretiminde önceliğin rüzgar ve güneş enerjilerine verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in 'Sıfır Gelecek' başlığı ile başlattığı iklim grevi tüm dünyaya etki ederken, Türkiye'de en kapsamlı grevi Türk Eğitim Derneği'ne bağlı 40 okul yürüttü. Konu bu denli hassas olunca Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM, kürsü etkinliği kapsamında Dr. Levent Kurnaz'ı TED Ankara Koleji'nde bir konferansta ağırladı. Programda Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevinç Atabay, TEDMEM Direktörü Dr. Emin Karip ve katılımcılar yer aldı.

İklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri üzerine konuşan Kurnaz, küresel ısınma yerine küresel iklim değişikliği ifadesinin daha doğru olduğunu söyledi. Gerekçesini “İklim değişikliği normalden çok sıcak ya da normalden çok soğuk olması ile karşımıza çıkabiliyor. Dünya'nın çoğu ısınmasına rağmen, soğuyan yerler de bulunmakta” sözleriyle açıklayan Kurnaz, dikkat çeken uyarılarda bulundu. 1880 yılından bu yana her ayın ortalama sıcaklığı incelendiğinde, en sıcak senenin 2016, ikincisinin ise 2019 olduğuna dikkat çeken Kurnaz, “ 1800'lerden bu yana hava sıcaklığı 1,2 derece arttı. Önlem alınmazsa artmaya da devam edecek. Bu da kuraklığa, sulama alanlarının azalmasına dolayısıyla tarımın azalmasına, sağlık sorunlarına ve daha pek çok felakete yol açacak” dedi.

Enerjide öncelik rüzgar ve güneş olmalı

Güneş enerjisi kaynağı Türkiye'nin yarısı olmasına rağmen, Almanya'nın enerjisinin yaklaşık yarısını (yüzde 43) güneş enerjisinden sağladığına dikkat çeken Kurnaz, Türkiye için bu oranı yüzde 7 olarak açıkladı. Kurnaz iklim değişikliklerinin önüne geçmek için 3 önemli önerisini, “Karbon ayak izi azaltmalı, tatlı su kaynakları korunmalı, enerji rüzgar ve güneşten sağlanmalı” olarak açıkladı.