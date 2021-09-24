Prof. Dr. Moraloğlu Tekin uyardı: “Anne adaylarının son üç aya kalmadan aşılarını tamamlamış olmaları gerekiyor”

Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, “Anne adayları, gebeliklerinin her döneminde aşılanabilirler. Mümkünse son üç aya kalmadan iki doz mRNA aşılarını tamamlamış olmaları gerekiyor. Çünkü son 3 ayda Covid geçirirlerse özellikle solunum problemlerinin ve zatürre problemlerinin fazla olabileceğini, yoğun bakıma yatış risklerinin artacağını, bebekte erken doğum ve buna bağlı komplikasyonlar olabileceğini düşünmeleri gerekiyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, “Bilim Kurulumuz bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşlarımızı özel olarak ele almış aşı olma durumlarını değerlendirmiştir. Bu durumda olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamak üzere özel bir çalışma yürütüyoruz. Benzer durumda gebelerimizin de hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar ışığında anne adaylarının aşılanmasında bir mahsur görülmediğini kaydeden Ankara Şehir Hastanesi Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, “Bu sene özellikle varyant ile birlikte Covid-19'un gebelerde ağır seyretmesi, yoğun bakım yatışlarında 4-5 kat artış olması ve yine özellikle ölüm oranlarında bir artış olması nedeniyle bir güncelleme yapılması gerekiyordu rehberde ve gereken güncellemeleri yaptık. Tabii ki mRNA aşıları ile ilgili de elimizde çok ciddi veriler var. Özellikle dünyadan 100 binli, 139 binli sayılarda gebe verileri yayımlandı. mRNA aşılarının gebelikte yapıldığı takdirde bir riske neden olmadığı, annede bir enfeksiyona sebebiyet vermediği, bebekte düşük oranını ve riskini artırmadığı, bebekte bir anomaliye neden olmadığı bu verilere dayanarak kanıtlanmış durumda. Dolayısıyla bu güncellemeyi de rehberimize ekledik. Yani anne adayları Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin de raporlarına bakabilir, okuyabilirler. Gebeliklerinin her döneminde aşılanabilirler. Mümkünse son üç aya kalmadan iki doz mRNA aşılarını tamamlamış olmaları gerekiyor. Çünkü son 3 ayda Covid geçirirlerse özellikle solunum problemlerinin ve zatürre problemlerinin fazla olabileceğini, yoğun bakıma yatış risklerinin artacağını, bebekte erken doğum ve buna bağlı komplikasyonlar olabileceğini düşünmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Anne adaylarının kendi antikor düzeylerinin yükselmesi bebeklerine de yansıyacak”

Yapılan aşılar sonucu oluşan antikorların bebek doğduktan sonra anne sütünden bebeğe geçebildiğini hatırlatan Prof. Dr. Tekin, “Hem Sinovac aşısının hem de Biontech aşısının bebeğin plasentasından bebeğe geçmediğine kesinlikle emin olsunlar. Annenin vücudunda oluşan antikorların özellikle doğumdan sonra hem anne sütünde hem de göbek kordonunda özellikle 4 hafta sonra ciddi oranlara ulaştığı bir çalışma sonrası bildirildi. Buna dayanarak anneler bebeklerini doğumdan sonraki süreçte de korumakla yükümlü oldukları için bunu unutmasınlar. Yani kendi antikor düzeylerinin yükselmesi bebeklerine de yansıyacak” diye konuştu.

“Yoğun bakımda şu anda 13 tane anne adayımız var ve onların da hiçbiri aşılı değil”

Şu an Ankara Şehir Hastanesi'nin gebeler için ayrılan Covid-19 yoğun bakım servisinde 13 anne adayının yer aldığını ve tamamının aşısız olduğunu belirten Tekin, “Bizim Covid-19 için ayırdığımız gebe servisimizdeki 44 yatağımızın bugün 30 gebeyi takip ediyoruz. Sadece bir gebemiz sağlık çalışanı olduğu için iki doz Sinovac aşısı vardı. O da en hafif geçirendi zaten ve taburcu ettik. Diğerlerinin hiçbiri aşı olmamıştı. Yoğun bakımda şu anda 13 tane anne adayımız var. Onların da hiçbiri aşılı değil. Yani aşı enfeksiyonu hafif geçirmemizi sağlıyor. Tabii ki yüzde yüz enfeksiyondan koruyor diyemeyiz. Ama şu an normal erişkinlerde de bizim kendi hastanemizde de gözlemimiz aşı olanların yoğun bakıma yatışları çok çok düşük. Ayakta geçiriyorlar, o nedenle anne adayları aşılansa bile korunmaya devam etsinler” açıklamasında bulundu.

“Anne adayları yine ekim ayında influenza aşılarını olsunlar”

Influenza mevsiminin geldiğini ve anne adaylarının ekim ayında influenza aşılarını da olmasını öneren Prof. Dr. Tekin, “Biliyorsunuz 2009 yılında ülkemizde domuz gribi pandemisi olmuştu. Ciddi olarak gebe popülasyonunu etkilemiş ve anne ölümlerine de sebep olmuştu. Onu da biz aşı ile yendik. Her sene biz gebe gruplara influenza aşılarını öneriyorduk zaten. Fakat bizim geçen seneki gözlemimiz bu maskeleri yoğun kullanmak ile birlikte influenza mevsiminde bile çok fazla influenza'ya rastlamadık. Aslında maske, mesafe ve hijyen bütün enfeksiyonlar için bir önlem oldu. Anne adayları yine ekim ayında influenza aşılarını olsunlar. Burada dikkat edilmesi gereken iki aşı arasında yani Covid aşısı ile influenza aşısı arasında en az 2-3 hafta ara vermek gerektiğini bilsinler” dedi.