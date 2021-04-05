Prof. Dr. Yurdakan uyardı: “Önemli olan kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak”

Dr. Gamze Yurdakan, “Kanser yüz yıllardır insanlık tarihinde var olan bir hastalık. Burada önemli olan kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak” dedi.

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Yurdakan kanser hastalığı konusunda açıklamalarda bulundu. Bu hastalık sürecinde erken teşhisin hayati derecede öneme sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yurdakan, bu konuda Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinin (KETEM) önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Prof. Dr. Yurdakan, “KETEM'in başlattığı ilk sağlık taraması; kanser taraması rahim ağzı kanserleri ile ilgili. Türkiye'de geniş çaplı bir çalışma yapıldı. Bununla ilgili her şehirde KETEM ve bu konuda uzman hekimlerin katkısı ile rahim ağzı kanseri taramaları başlatıldı. Bunun haricinde özellikle önemli bir sağlık sorunu olan meme kanseri ile ilgili mamografi taramaları ve dışkıda gizli kan taraması ile kalın bağırsak kanserleri ile ilgili bir tarama test çalışması var. Merkezin görevi sadece tarama yapmak değil, bu konuyla ilgili halkı bilgilendirmek ve eğitim vermek. Birebir ve daha geniş kapsamlı programlarda halkı bilgilendirme çalışmaları yapılıyor” diye konuştu.

“Kanserin erken teşhis edilmesi bizim elimizdeki en büyük avantaj”

Dünya Sağlık Örgütü bünyesindeki Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın 2020 yılı verilerine göre yıl içerisinde 19 milyondan fazla yeni kanser vakasının teşhis edildiğini ve 10 milyondan fazla kişinin de kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Yurdakan, “Ülkemizde bu durum 2020 yılı için 233 bin yeni teşhis ve 126 bin kanserden ölüm sayıları ile paralel gitmekte. 2012 yılındaki kanser teşhis oranları 14.3 milyondan 2020 yılında 19.6 milyona çıktığı için kanserle ilgili çalışmalar hız kazanmış durumda. Özellikle teknolojideki gelişmeler ve tarama testleri ile kanserin erken yakalanması oldukça önemli. Dünya üzerinde kadın ya da erkek farkına bakılmaksızın en sık görülen kanser türü, akciğer kanseri, meme kanseri, kalınbağırsak kanseri ve prostat kanseri. Erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanserini en sık olarak görüyoruz. Hal böyle olunca rakamlar bunu gösterince, ben kanseri bir düşman olarak nitelendiriyorum. Bu düşman ile mücadelemizde düşmanımızı tanımamız lazım. Ne zaman savaşacağımızı, nasıl savaşacağımızı bilmemiz gerekiyor. Elimizdeki silahları çok iyi kullanmamız lazım. Kanserin erken teşhis edilmesi bizim elimizdeki en büyük avantaj. Erken teşhis edilen birçok kanser türünün iyileşme oranı yüzde 80'lere 90'lara varırken daha geç teşhis edilen kanser türlerinde tam tedavi şansı daha az yüzdelere düşüyor ne yazık ki” açıklamasında bulundu.

“Kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak gerekiyor”

Kanserin yeni bir hastalık olmadığını belirten ve bu konuda önemli olanın erken teşhis olduğunu söyleyen Yurdakan, “Kanser yüz yıllardır insanlık tarihinde var olan bir hastalık. Burada önemli olan kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak gerekiyor. Erken davranırsak yenebileceğimiz kanser türleri var. Bu bizim için çok önemli, o yüzden tarama testlerine herkesin önem vermesini tavsiye ediyorum. Ayriyeten şunu da belirtmek gerekir; sağlık personeli özellikle de hekimler sadece hastalarımızı tedavi etmekle yükümlü değiliz. Sağlığını korumak ile de yükümlüyüz. Bu tarz etkinlikler, bu tarz toplantılar ile halk sağlını korumak amaçlı, halkı bilgilendirmek amaçlı koruyucu hekimlik kimliğimizi bu konuda işleterek faydalı olmamız gerekiyor o yüzden kimsenin kanserden korkmamasını geç kalmaktan korkmasını söylemek isteriz” değerlendirmesinde bulundu.