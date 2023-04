Prostat hastaları hızlıca tedavi olabilecek

Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Prostat Kanseri Tarama ve Takip Polikliniği hizmete açıldı. Prostat hastalarının diğer birimlerde beklemeden hızlı bir şekilde tedavi edilmeleri amaçlanan poliklinik, yarın hizmete girecek.

Türkiye'de onkoloji alanında hizmet veren tek araştırma hastanesi olarak bilinen Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yer alan Prostat Kanseri Tarama Polikliniği'nin açılışı yapıldı. Polikliniğin açılışına, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altunbaş, Uroloji Kliniği Eğitim ve İdari sorumlusu Prof. Dr. Halil Başar ve çok sayıda hastane personeli katıldı.

Yeni Poliklinik prostat sorunlarının tedavi sürecini hızlandıracak

Burada yaptığı konuşmada poliklinikte multidisipliner bir ekip tarafından tanısal işlemler yapılacağını ifade eden Altunbaş, ultrason, MR ve genetik incelemeler gibi ileri teknolojik yöntemlerle hastaların tanısı konulacağını ve takip süreçlerinin yönetileceğinin altını çizdi. Prostat sorunlarının erkekler için önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çeken Altunbaş, şöyle devam etti:

“Prostat önemli bir erkekle de önemli bir halk sağlığıdır. Önemli bir sağlık sorun. Kanser olmayan, prostat büyümesi var. Bu poliklinik ona da hizmet edecek. Aynı zamanda ve bu benim prostat hipertrofisi dışında prostat kanseri olan olgularında tanısını, takibini, tedavi süreçlerini. Multidisipliner bir ekip tarafından mükemmeliyet merkezi felsefesini yönetecek. Hem tanısal işlemler yapılacak. Örnek radyolojik incelemeler yapılacak. Bu gerek ultrason gerek MR anlamında. Gerektiği zaman da daha ileri incelemeler genetik incelemelere doğru gidecek tanısal işleminden oluşan bir birimimiz olacak bir alt birimi. Bir de bunun tedavi birimleri olacak. Bu radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi, medikal onkoloji dediğimiz ilaç tedavisi veya arkadaşlarımızın yaptığı üreonkoloji işlemlerini bu poliklinik yapmış olacak. Tabii ki yani sonuçta erkekler ileri yaşta ülkemizde de sık dünyada da sık olan bir hastalık. Bu hastalığın süreçlerini biz kolaylaştırmış oluyoruz."

40 bin hastanın sadece 6 bini hekime başvuruyor

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Uroloji Kliniği Eğitim ve İdari sorumlusu Prof. Dr. Halil Başar da prostat kanserinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de erkeklerde görülen kanserlerin üçte birinden fazlasını oluşturduğunu belirtti. Her 8 erkekten birinin prostat kanserine yakalanma riski taşıdığını ifade eden Başar, Türkiye'de her yıl 40 bin civarında yeni prostat kanseri vakasının tespit edildiğini, ancak bu hastaların sadece 5-6 bininin hekime başvurduğunu dile getirerek, “Prostat kanseri hastalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de erkeklerde görülen tüm kanserlerin üçte birinden fazlasını rakam olarak yüzde 36'sını ilgilendiren bir hastalıktır. Erkeklerde görülen kanserlerden en sık olanı prostat kanseri. Her 8 erkekten her biri diyeyim prostat kanserine yakalanma riskini taşıyor. Ülkemizde de her yıl 40 bin civarında yeni posta kanseri vakası mevcut. Ama bunların sadece 5 ya da 6 bin civarı ancak böyle bir hekime gelebiliyor. Biz bu konuda toplumsal farkındalığı da artırabilmek ve erken tanı konulduğunda tedavisi yüzde 90'ların üzerinde olan böyle bir kanser hastalığını zamanında erken edebilmek için hastanemizde üroloji kliniği olarak prostat kanseri tarama ve takip polikliniği şeklinde sadece bu prostat kanseri hastalarını erken tanı koyabilmek amaçlı bir poliklinik açtık” ifadelerini kullandı.

“MHRS'den randevu alma ihtiyacı da duymadan doğrudan gelebilecekler”

Hastaların Merkezi Hekim Başvuru Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alma ihtiyacı olmadan doğrudan hastaneye gelebileceklerini vurgulayan Yurtaslan, şunları kaydetti:

“Burada hastalarımız MHRS'den randevu alma ihtiyacı da duymadan doğrudan gelebilecekler ve burada hastalarımızın takibi yapılacak. İlk başlangıçta çok basit bir kan testimiz var. Belki toplumumuzun büyük bir kısmı da bunu duydu, PSA testi diye. Bu testle başlayan yolculuk eğer şüphe görülürse biz bir MR görüntüleme, onda da şüphe görülürse o zaman biyopsiyle tanıya varıyoruz. Tanıya vardıktan sonra tedavi için bizim her hafta onkoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji, patolojik gibi bir multidisipliner konseyimiz var. Hastalarımızın tedavisinin, en uygun tedavisinin ne olacağını tartışıyor. Ona göre de tedavi kararını veriyoruz. Daha sonraki takiplerinizi yine aynen bu polikliniğimize devam edeceğiz. Hastalarımıza faydalı, verimli olacağını, bu mükemmeliyet merkezi olma yolunda yürüyen hastanemizin, ki bu konuda Sayın Başhekimimiz gerçekten çok öncü oldu. Biz de buna adım ve uydurabilmek, ayak uydurabilmek ve mükemmeliyet merkezi olma yolunda prostat kanseri için bir tarama ve takip polikliniği açmak istedik. İnşallah faydalı olacak."

Prostat kanseri hastaların ve 50 yaşının üstündeki kişilerin hızlı bir şekilde hizmet alması amaçlanan poliklinik, yarın hizmete girecek. Poliklinik ile prostat hastalarının veya prostat taraması yaptıracak olanların diğer birimlerde beklemeden hızlı bir şekilde tedavi edilmeleri amaçlanıyor.