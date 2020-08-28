Protokol yolunda beton mikseri dehşeti

Ankara'da protokol yolunda kontrolden çıkan beton mikseri iki aracı biçerek devrildi.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi 'protokol yolu' olarak bilinen Atatürk Bulvarı üzerinde hareket halinde bulunan 06 HB 2876 plakalı beton mikseri iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün hakimiyeti kaybetmesi üzerine yokuş aşağı hızla giden beton mikseri bir otomobile çarptıktan sonra iki aracı altına aldı. Devrilerek durabilen beton mikseri, iddiaya göre freni boşaldıktan sonra yokuş aşağı kontrolsüz şekilde giderken kaldırım da bulunan ağaçları da ezdi. Mikserin ezdiği araçlarda kimsenin olmaması, olası can kaybının önüne geçti. Kazada mikser sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, yaralı sürücü tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye götürüldü. Kazanın meydana geldiği alanda Çankaya Köşkü, Dışişleri Bakanlık Konutu ve İsrail Büyükelçiliği Rezidansı gibi binaların bulunması dolayısıyla polis ekipleri alarma geçerek, güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.