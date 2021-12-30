PSM'den Quick Sigorta'ya ve Corpus Sigorta'ya 2 ödül

Finans ve teknoloji sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen PSM (Payment Systems Magazine) ödülleri, İş Sanat Kültür Merkezi'ndeki ödül töreniyle sahiplerini buldu. 29 Aralık tarihinde gerçekleşen ödül törenine iş dünyasından birçok isim katıldı.

Finansal kurum, fintech ve startup'ların 1 Ocak ve 28 Ekim 2021 tarihleri arasında hayata geçen inovatif projelerinin değerlendirildiği yarışmada, Quick Sigorta ve Corpus Sigorta ödüle layık görüldü. Quick Sigorta, 2Teker 2Yürek'in, motosiklet sürücülerinin trafikte görünürlüğünü artırmak amacıyla yola çıktıkları “Quick Routes” projesi ile “En İyi Tutundurma Pazarlama Başarısı” dalında Altın PSM ödülü alırken, Corpus Sigorta ise Önleyici Sigortacılık ile “En İnovatif Ürün” dalında yine Altın PSM ödülüne layık görüldü.

Ödülleri, Maher Holding Sigorta Grup Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve Corpus Sigorta Genel Müdür Vekili Murat Şişli birlikte aldı.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, ödül töreninde yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Quick Sigorta, 2021 yılını bir ödül daha alarak kapatıyor. Daha önce birçok kez söylediğim gibi şirketimiz yeni ama kadromuz alanında uzman ve deneyimli. Bu sebeple geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da aldığımız ödüllerle emek ve gayretimizin meyvelerini topluyoruz. İlk günden beri gündemimizdeki konulardan biri de motosiklet sürücülerinin trafikteki görünürlüğünü artırmak ve güvenliğini sağlamak. Bunun için gerçekleştirdiğimiz pek çok projede ‘Motosikletleri fark edin' dedik. Quick Routes projesi de bunlardan biri. 2019 yılında faaliyete geçirdiğimiz Quick Routes projesi; tüm bu süreçte pek çok şehirde Quick acenteleriyle ve motosiklet tutkunlarıyla buluştu. Quick Routes, 2Teker 2Yürek'in, içerisinde “Dünyanın En Tehlikeli Yolları” listesinde olan ve zorlu etapların bulunduğu bir seyahat yolculuğu olarak bugüne kadar 10 etap olarak gerçekleşti. Bu seyahatlerde biriktirilen anıları, fotoğraf ve videoları ise Quick Routes'un sosyal medya hesaplarında, Q Blog'ta ve Quick Routes dergimizde yayınlıyoruz. Böylelikle sadece motosiklet kullanıcılarının değil aynı zamanda gezmeyi ve keşfetmeyi seven herkesin ilgisini çekmeyi de başardık.”

Ahmet Yaşar ayrıca, ödüllendirilen diğer kuruluşları tebrik ederek, bu ödüllerin iş dünyasına kendini geliştirebilmesi için motivasyon sağladığını da sözlerine ekledi.

Corpus Sigorta Genel Müdür Vekili Murat Şişli ise, “Corpus Sigorta olarak sigortalılarımıza sadece risk transferi değil, risk yönetimi hizmetleri ile de ‘önleyici sigortacılık' yaklaşımını bir bütün olarak sunuyoruz. Bu ilkeyle yola çıkarak, hizmete sunduğumuz Önleyici Sigortacılık ile bu yıl ‘En İnovatif Ürün' ödülüne layık görüldük. Bunun için de çok mutluyuz. İş insanlarımızın yatırımlarını korumak, muhtemel riskleri önceden tespit ederek önlemek ve yine de risk gerçekleşirse zararı tazmin etmek üzere bütünleşik bir modeli uyguluyoruz. Konularında uzman, müşteriye özel çözümler üretebilen, farklı bakış açılarına sahip bir ekibiz. Bu nedenle sigortalılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda önleyici sigortacılık misyonumuzu sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.