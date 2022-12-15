İhlas Haber Ajansı

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PTT güvenlik görevlisinden şube müdürüne silahlı saldırı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde PTT şubesinde çalışan güvenlik görevlisi, şube müdürünü silahla vurarak ağır yaraladı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde PTT şubesinde çalışan güvenlik görevlisi, şube müdürünü silahla vurarak ağır yaraladı.


Olay, saat 11.00 sıralarında Polatlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, PTT'de güvenlik görevlisi olarak görev yapan Hurşit S., postanenin şefi Mehmet K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile silahına davranan güvenlik görevlisi, postane şefine 4 el ateş etti. Mehmet K.'nın ağır yaralandığı olayda, ayrıca 1 kişi de yaralandı.

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