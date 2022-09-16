PTT'ye farklı statüdeki personel istihdamı tepkisi

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, PTT Genel Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında, “PTT'de farklı statüdeki personel istihdamına artık son verin” dedi.

Birlik Haber-Sen (Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası) Genel Başkanı Ömer Budak, PTT personellerinin çalışma hayatında yaşadığı zorluklar hakkında PTT Genel Müdürlüğü önünde birtakım açıklamalarda bulundu.

PTT'de onlarca farklı statüde görev yapan personel bulunduğunu savunan Budak, “Memur-Sen olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde tüm sözleşmeli çalışanları kadroya geçirilmesi için çalışma yapıyoruz. Buradan PTT Genel Müdürlüğü yetkililerine sesleniyorum. PTT'de farklı statüde personel istihdamına artık son verin. Kamuda statü farklılığı kalksın tüm çalışanlar devletin memur olsun. PTT Genel Müdürlüğü nezdinde farklı statülerde çalışan memurlar bulunmakta. PTT'de aynı işi yapan tüm çalışanlara eşit ücret verilsin” diye konuştu.

“İHS'li personelin aldığı ücretler düşük”

PTT'de İHS'li (İdari Hizmet Sözleşmeli) personele uygulanmakta olan performans uygulamasında son zamanlarda kısıtlamaya gidildiğini ifade eden Budak, “Zaten İHS'li personelin almış oldukları ücretler düşük. Üç kuruş fazla performanslar almaktaydı. Yapılan bu kısıtlamalarla artık bunu da alamaz hale geldiler. Buradan PTT Genel Müdürlüğü yetkililerine sesleniyorum. Hiç vakit kaybetmeden bir an önce performansa getirdiğiniz kısıtlamaları kaldırın” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, alanda hazır bulunan Birlik Haber-Sen üyeleri çeşitli sloganlar atarak olaysız bir şekilde dağıldı.