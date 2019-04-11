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PTT'yi soyan hırsızın vezneden 17 bin TL çaldığı ortaya çıktı

Ankara’da çalışanlar öğle molasında olduğu esnada PTT şubesine giren hırsızın 17 bin TL çaldığı ortaya çıktı.

Ankara'da çalışanlar öğle molasında olduğu esnada PTT şubesine giren hırsızın 17 bin TL çaldığı ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Mesa'da çalışanlar öğle molasında olduğu esnada PTT şubesinin soyulması ile ilgili çalışma başlatan polis, olay yerinde yapılan parmak izi çalışmaları ve güvenlik kameraları görüntülerinden soygunu bir kişinin işlediğini belirledi. İlk bilgilere göre vezneden 4 bin TL alındığı öğrenilmişti. Ancak yapılan inceleme ve sayım sonrasında 17 bin liranın çalındığı ortaya çıktı. Polis hırsızın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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