Pursaklar 1. Kitap Günleri Festivali'ne 5 günde 50 bin ziyaretçi

Kitap Günleri Festivali'ne kitapseverlerin yoğun ilgisi devam ediyor.

Pursaklar halkının yoğun katılımı ile gerçekleşen, 105 yayınevinin eserlerini kitapseverlerle buluşturma imkânı bulduğu Pursaklar 1. Kitap Günleri Festivali'ni 5 günde 50 bin kişi ziyaret etti. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, her gün Pursaklar 1. Kitap Günleri'nde stantları tek tek ziyaret ederek kitapseverlerle bir araya gelip, coşkularına ortak olmayı ihmal etmiyor. Pursaklar 1. Kitap Günleri'nde Türkiye'nin önde gelen önemli kalemlerinin imza ve söyleşilerine de katılan Belediye Başkanı Çetin, il genelinde büyük bir yankı uyandıran fuarı ziyaret eden milletvekillerini, il ve ilçe dışından gelen misafirleri ağırlıyor.

‘‘Gençler bizim yarınımız''

Genç okurların festivale yoğun ilgi göstermesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Çetin, ‘‘Pursaklar 1. Kitap Günleri'ne çok yoğun bir ilgi var. Sadece kitap almak için değil, değerli yazarlarımızın imza ve söyleşilerine katılmak ve çeşitli aktivitelere katılmak için alana gelen ziyaretçilerimiz ortamdan çok memnun. Her gün binlerce gencimizin kitaplarla iç içe vakit geçirmek için Kitap Günleri'ne akın akın gelmeleri de ayrıyeten bizi çok mutlu ediyor. Gençler bizim yarınımız. Geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımızla ve gençlerimize yönelik bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz'' dedi.